Verdinha na Rússia: Copa das Copas

00:00 · 09.07.2018

Assim como os africanos, em 2010, e os brasileiros, em 2014, sofreram com a desconfiança dos críticos por serem do "terceiro mundo", os russos também padeceram com os céticos. Mas até agora, a Copa é um grande sucesso e os anfitriões estão surpreendendo com organização, animação e muita generosidade.

Brasilidade

Nem Sochi, Rostov, Moscou ou Samara. A cidade que foi tomada por Brasileiros nesta Copa foi Kazan. Talvez a mais bela das sedes do Mundial e com uma população muito acolhedora e gentil. Se não bastasse, o principal ponto turístico (o Kremilin) é algo que impressiona pela grandiosidade e arquitetura da mesquita e da igreja, lado a lado. Algo, único na Europa.

Maldição

A Arena Kazan é apontada por muitos como um local para nenhuma Seleção grande jamais voltar. Primeiro foi a Alemanha que acabou eliminada para a Coreia. Depois a Argentina, que caiu para a França. Por último, quem sofreu com a maldição foram os brasileiros. O revés para os belgas foi a último jogo no lindo Estádio com capacidade para receber 45 mil pessoas.

Frio

Algo que impressiona nós aqui da Verdinha em território russo é não haver água gelada para beber. As garrafas sempre são entregues ou em temperatura natural ou um pouquinho fria. Outro detalhe é que todo tipo de "salgado" que você pede, eles colocam para aquecer. Mesmo os doces. Aos desavisados, como eu, acabam, literalmente, queimando a língua.

Adolescente

É muito injusto alguém chamar Neymar de "Menino". Para não esquecer e não precisar ir tão longe e lembrar Pelé em 1958 com 17 anos, voltamos a 1986. Maradona, com a mesma idade de Neymar, 26 anos, desafia a todos, ganha sozinho uma Copa do Mundo (com um time mediano para ruim), faz quatro gols antológicos, é o capitão da seleção e ergue a taça.