Vencer é preciso

00:00 · 01.02.2017

Clique para ampliar

Após quatro rodadas do Campeonato Cearense de 2017, o Ferroviário, que no início do mês de dezembro sequer aspirava disputar a primeira divisão do Estadual, segue invicto dentro do certame. Com seis pontos, sendo uma vitória e três empates, o Ferrão ocupa atualmente a quinta posição da competição.

Em seu próximo compromisso, o Tubarão encara o vice-líder do torneio, Uniclinic, nesta quarta-feira (1°), às 21h, no estádio Domingão, em Horizonte. Na última rodada, o Ferrão ficou apenas no empate contra o Maranguape. A Águia da Precabura, por sua vez, foi até Itapipoca aonde bateu o clube da casa por 2 a 0, no estádio Perilão.

Como de costume, o técnico do Ferroviário, Marcelo Vilar, fez mistério sobre os titulares de sua equipe. O comandante, porém, adiantou que mexidas serão realizadas. "Embora eu só vá divulgar a escalação momentos antes da partida, posso adiantar que vão haver sim algumas modificações. Nós vamos fazer isso em virtude do que foi visto nos treinamentos e nos últimos jogos", explicou. Uma das dúvidas do time da Barra do Ceará está no meio de campo, aonde Léo e Valdeci disputam por uma vaga.

O treinador do Ferrão completou afirmando que, pelo curto período de pré-temporada que seu time possuiu, o desempenho está satisfatório. Contudo, o comandante confia que seus jogadores podem fazer ainda mais dentro do Cearense 2017. "Pelo tempo que tivemos de pré temporada, de preparação, eu estou satisfeito com o que foi mostrado até agora. Mas, pelo o que eu espero do meu elenco, do meu time, eu não estou satisfeito", pontuou o técnico.

Visando à liderança

Na segunda posição, com sete pontos em quatro jogos , o Uniclinic vê no duelo ante o Ferroviário uma oportunidade de alcançar a ponta do Estadual. De acordo com o técnico Vladimir de Jesus, que afirmou que não pretende realizar alterações na sua equipe em relação ao time que bateu o Itapipoca, o confronto ante o Tubarão será bem complicado. "Estou pretendendo repetir o mesmo time que jogou contra o Itapipoca, mas tem um porém que é o desgaste. Possuímos um time equilibrado para esse jogo difícil. Contudo, mesmo com as adversidades, como enfrentar o artilheiro do torneio, vamos em busca da liderança", disse, de forma confiante, o técnico. (João Pedro Guedes)