Vasco sofre, mas se classifica na Libertadores

00:00 · 22.02.2018 / atualizado às 00:15

O time conseguiu a classificação nos pênaltis após perder por 4 a 0 no tempo normal ( FOTO: VASCO DA GAMA )

O Vasco suou mas conseguiu sua classificação. O Jorge Wilstermann conseguiu, no tempo normal, o que parecia impossível. O time carioca foi para a Bolívia podendo perder por até três gols de diferença e acabou perdendo por quatro. O Vasco só conseguiu avançar após a disputa por pênaltis.

O herói da classificação foi o goleiro Martin Silva, que defendeu duas penalidades e assegurou o time na fase de grupos da Taça Libertadores da América.

No tempo normal, o Jorge Wilstermann tratou logo de iniciar o jogo diminuindo a diferença. Foram dois gols logos nos primeiros sete minutos de partida. Ainda na primeira etapa, o time da Bolívia fez o terceiro gol, aumentando o drama cruzmaltino. Zenteno, Pedriel fizeram os dois primeiros gols e Cristian Chávez fez o terceiro.

No segundo tempo veio o golpe que os brasileiros não esperavam. Aos 25 minutos, Zenteno fez o quarto gol, mais um gol de cabeça.

No restante do tempo normal, o Vasco sentiu a altitude boliviana e apenas andou dentro de campo. Um dos principais jogadores do time, o jovem Paulinho, pouco conseguiu produzir e acabou sendo substituído por Riascos, aos 33 minutos. Este por sua vez pouco conseguiu produzir também.

Aos 38, o time carioca ficou com um jogador a menos. Thiago Galhardo foi expulso após acertar o adversário com uma bolada.