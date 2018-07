Vantagem para o G4 cai pela metade

00:00 · 16.07.2018

Após a 2ª derrota seguida do Leão na Série B e a 'gordura' para o G4 cair para 4 pontos, Rogério Ceni, admite que o clube vive uma nova realidade ( FOTO: KID JÚNIOR )

Com a derrota no último sábado para o Atlético/GO por 1 a 0 no Castelão, o Fortaleza viu sua 'gordura' dentro do G4 da Série B cair pela metade em duas rodadas. Se ao fim da 13ª rodada o Leão tinha 29 pontos contra 21 do 5º colocado Figueirense, ou seja, 8 pontos de 'gordura', após o termino da 15ª e a segunda derrota consecutiva, a vantagem caiu para apenas 4.

O Fortaleza é o líder com 29, mas o Atlético/GO, algoz do último sábado, já soma 25 pontos. Além disso, a vantagem para outros perseguidores também reduziu: o vice-líder CSA tem 28, Vila Nova/GO (26), Avaí (25), Atlético Goianiense (25) e Ponte Preta (24).

Com o crescimento dos adversários e a oscilação de seu time - o Tricolor de Aço em 5 jogos perdeu 3 e venceu dois - o técnico Rogério Ceni admitiu que o clube vive uma nova realidade na Série B. "No futebol só interessa ganhar o jogo. Se ganha tudo fica bem, você se sente confortável, quando se perde a coisa fica preocupante. E hoje a situação é preocupante, porque a diferença, que já foi maior, está bem curta, inclusive pro 5º colocado, agora o Atlético/GO, que está em 4 pontos. Fica bem apertado e a gente começa a viver uma outra realidade. Grande parte das equipes são uma ameaça ao Fortaleza", admitiu ele.

O próximo compromisso do Leão será um confronto direto contra o CSA, na sexta-feira, 20, às 21h30, no estádio Rei Pelé. O treinador espera que a equipe leonina se recupere na Série B, compensando as duas derrotas seguidas, a pior sequência do time na competição. Para o duelo, Rogério espera contar com os reforços do atacante Getterson e meia Bonilha.

"Temos que nos reconstruir como equipe. O time estava bem ajustado, mas um setor foi praticamente embora. Perdemos o ataque. Enfrentaremos o CSA, fora de casa, em um confronto direto. Precisamos nos recuperar e vamos trabalhar para isso. Espero contar na sexta-feira com os que chegaram. O Bonilha é um bom jogador de meio campo e o Getterson, um atacante de força", disse ele.