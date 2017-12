Valeu, foi bom, adeus para Felipe Menezes, Rafael Costa e Magno Alves

00:00 · 15.12.2017 por Vladimir Marques - Repórter

Com o acesso do Ceará para a Série A do Campeonato Brasileiro, a prioridade na montagem do elenco para o ano de 2018 chegou atrelado à uma mudança de perspectiva. A diretoria do clube e o técnico Marcelo Chamusca priorizam jogadores com valências especificas como força e velocidade.

E assim, atletas mais experientes, de salários altos, como o atacante Rafael Costa (de 30 anos), o meia Felipe Menezes (29) e o atacante Magno Alves (41), foram preteridos pela diretoria e não ficarão no clube para 2018.

Uma mudança de paradigma, evidenciada pela declaração do presidente Robinson de Castro, embora não tenha citado nenhum jogador específico. "Na Série A temos que selecionar bem os jogadores, fazer uma boa montagem. Não adianta no papel ter uma equipe com nomes conhecidos, e na prática não termos intensidade em campo, capaz de suportar 90 minutos contra adversários de alto nível. E é isso que vai ser, duas vezes por semana, contra os maiores times do Brasil".

Vivendo o hoje

Para a montagem, o mandatário alvinegro destacou que não seria visto o passado do jogador e sim o que ele poderia render em 2018. "Tínhamos que pensar não no que o jogador fez anteriormente, mas no que poderá fazer em uma Série A, competição totalmente diferente dessa que nós vivenciamos, a Série B. Tudo isso pensando em um modelo de jogo, em características de jogadores. Para estas escolhas, não olharemos para o que foi feito, nome do jogador, se é o mais famoso, o menos famoso, medalhão ou aposta. Temos que montar um time dentro de nossas convicções, porque no final nós que seremos julgados pela torcida. Essa mesma torcida que no aplaudiu com o acesso vai cobrar no ano que vem".

Essa nova filosofia se encaixa tanto para o âmbito de renovações de contrato, quanto para jogadores que ainda chegarão. Entre os que já saíram, Wallace Pernambucano, de 30 anos, embora não tão 'badalado' quanto os três, também já deixou o clube, indo para o Náutico.

Um caso semelhante aconteceu com o volante João Marcos. Aos 36 anos e com raras oportunidades de jogo em 2017, tinha pouca chance de permanecer no Vovô e com isso, pela história que conquistas que tem no clube, recebeu uma proposta de se tornar funcionário, provavelmente nas categorias de base.

Trio apagado

Os três jogadores citados, Magno Alves, Felipe Menezes e Rafael Costa, tiveram uma temporada de 2017 apagada pelo Alvinegro de Porangabuçu, apesar de terem vivido bons momentos em anos anteriores, principalmente os dois atacantes.

Contando a Primeira Liga, Copa do Brasil, Campeonato Cearense e Série B, a 'minutagem' do trio foi baixa. O meia Felipe Menezes atuou em 24 jogos e marcou um gol. Ele foi titular em apenas 14 dos 58 jogos (24%) e em 1.272 minutos.

O atacante Magno Alves, jogou 41 partidas, sendo 28 como titular, 13 dos 14 jogos do Cearense, e 11 dos 19 que foi utilizado na Série B. Foram 9 gols marcados (7 no Estadual, um na Primeira Liga e 2 na Série B).

O atacante Rafael Costa terminou o ano de 2016 com um jejum de gols - o último tinha sido no dia 2 de julho contra o Bahia na Série B daquele ano e iniciou 2017 na esperança de quebrar a marca, mas em seu 4º jogo do Estadual, contra o Tiradentes, enfim marcou um gol após sete meses, mas rompeu os ligamentos do joelho, não jogando mais na temporada, mesmo realizando trabalhos físicos e ter entrado em forma após cirurgia. Ele já acertou com o São Caetano.

Situação do elenco

Com contrato

Éverson, Fernando Henrique e Diego (goleiros), Valdo, Rafael Pereira, Luiz Otávio (zagueiros), Tiago Cametá, Pio e Rafael Carioca (laterais), Raul, Richardson, Pedro Ken, Piauí e Jackson Caucaia (volantes), Ricardinho (meia), Roberto, Clemer, Rafinha, Arthur, Alex Amado, Robinho e Élton (atacantes)

Não renovaram

Túlio e Tiago Alves (zagueiros),João Marcos (volante), Felipe Menezes e Wallace Pernambucano (meias), Rafael Costa, Maikon Leite, Magno Alves, Cafu e Lelê (atacantes)

Contratados

Renan (goleiro), Renato e Ernandes (laterais)

Ainda interessam

Leandro Carvalho e Lima (atacantes)

Negociado

Romário (lateral-esquerdo)