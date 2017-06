Valeu cada quilômetro

00:00 · 12.06.2017

O domingo foi de muita atividade física, festa e disputa pelas ruas do bairro Edson Queiroz, na 25ª edição da Corrida de Rua Unifor. Mais de três mil atletas participaram da prova, que já virou tradição no calendário esportivo nacional, atraindo competidores de diversos estados do Brasil, além de ser reconhecido pela inclusão de pessoas com necessidades especiais.

Quem se inscreveu, pôde escolher entre provas de 5 km ou 10 km, além da prova especial, com percurso de 800 metros.

Vencedores

O primeiro atleta a cruzar a linha de chegada foi Gilmar de Oliveira Silva, 32 anos, que venceu a prova de 5 km. Natural de Garanhuns (PE), saiu da sua cidade para participar mais uma vez da Corrida de Rua Unifor. Treinando há nove anos, conquistou o seu bicampeonato da competição. O atleta declarou também que "o objetivo é sempre vencer, mas também quando não vence, tem que ir lá, ralar de novo até conseguir".

Logo atrás, a atleta Aline Prudêncio, 25 anos, venceu na categoria de 5 km. Natural de Fortaleza, Aline aos poucos foi tomando gosto pelo atletismo, tanto que treina há mais de 10 anos, sempre com o apoio da família.

Talento pernambucano

Minutos depois, os batedores do Exército anunciaram a chegada do primeiro colocado da categoria de 10 km. Marcos Antônio Pereira, 39 anos, também de Garanhuns (PE), venceu a Corrida de Rua pela terceira vez. Para ele, a Corrida de Rua Unifor é uma competição marcante, pois é onde ele sempre se sente confiante a conquistar o 1º lugar.

De Garanhuns veio também a campeã da categoria de 10 km. Na verdade, bicampeã. Mirian Franco da Silva, 36 anos, cruzou a linha de chegada e subiu o ponto mais alto do pódio. Mirian, que treina há mais de 20 anos, aproveitou a conquista para parabenizar e agradecer: "A organização está de parabéns por esse evento. Quero parabenizar as meninas que competiram comigo e agradecer a Deus por essa vitória".

Carlos Augusto Costa, chefe da Divisão de Assuntos Desportivos da Universidade de Fortaleza, comemorou o êxito na organização do evento.

"Mais uma vez a gente consegue realizar um evento dentro de um nível de qualidade técnica elevado, garantindo, principalmente, a integridade dos participantes de forma que eles possam exercitar o seu fazer atlético de uma forma segura e tranquila", ressaltou.

Corrida em imagens

Os primeiros colocados disputaram o primeiro lugar até os metros finais da prova. Na categoria 5 km, Gilmar Oliveira foi o mais rápido. Quem acordou cedo para praticar exercícios contou com uma infraestrutura completa dentro do circuito de competição na Unifor. Entre as mulheres, Aline Prudêncio venceu a categoria 5 km FOTOS: CID BARBOSA