Vai ter que esperar

O torcedor do Ceará que ovacionou o meia Ricardinho na apresentação da equipe no dia 2 vai precisar segurar a ansiedade para rever o ídolo em ação, após seu retorno ao clube. De acordo com o departamento médico do Vovô, o meia só iniciará os treinos com bola em fevereiro, após completar o protocolo de recuperação após cirurgia no joelho.

Ao fim de janeiro, Ricardinho completará o quinto mês, prazo para a recuperação plena. No momento, ele finaliza a recuperação no clube e faz fortalecimento muscular, para só em seguida, ser liberado para treinar com bola.

"O Ricardinho teve uma lesão de cartilagem do joelho direito que foi realizada uma cirurgia em agosto pelo doutor Rodrigo Lasmar, com período de recuperação de cinco meses. Esse período será completado no fim do mês de janeiro quando ele passará por nova avaliação para ser liberado para os trabalhos físicos e a pré-temporada no início de fevereiro", explicou o médico do clube, Joaquim Garcia.

Com isso, Ricardinho realiza ainda um protocolo de recuperação no clube, como explica Joaquim. "O Ricardinho faz um trabalho principalmente de fortalecimento muscular. Ele é um atleta que necessita de um trabalho do tipo, e também faz sessões de fisioterapia. Nesse mês final de recuperação ele optou por finalizar o tratamento aqui, pela relação de confiança com o departamento médico do Ceará", finalizou Joaquim Garcia.

Ao ficar ausente dos gramados por todo mês de janeiro, Ricardinho não atuará nas primeiras cinco rodadas do Estadual. Caso se recondicione rapidamente, o meia pode estrear no dia 15 de fevereiro, contra o Flamengo no Castelão, em jogo pela Primeira Liga.

Ricardinho, que não atua há mais de seis meses, quando se lesionou pelo Al-Ettifaq, da Arábia Saudita, revelou em sua conta em uma rede social, ansiedade para voltar a jogar pelo Ceará.

"Não existe ninguém que queira me ver logo jogando mais do que eu. Estou com saudade de voltar a vestir essa camisa. Saudade de rever a torcida no estádio e comemorar vitórias e títulos. O Ricardinho que todos vocês já conhecem está voltando e ainda mais motivado".

Sobre o acerto com o Ceará, ele revelou também que só passará a receber salários quando se recuperar da lesão e voltar a treinar. "Junto com meus companheiros, quero subir com o Ceará para a Série A. Depois de saber do desejo do clube em me ter no elenco e o do meu em poder retornar, fiz um acordo com a diretoria sobre remuneração. Só passo a receber depois que tiver totalmente recuperado da minha lesão", disse ele, firmando um acordo semelhante ao que o Flamengo fez com o meia Conca, que também operou o joelho.