00:00 · 16.07.2018

Uma Copa do Mundo é um evento marcante, especial por ser realizado a cada quatro anos, envolvendo não só as 32 seleções participantes, como os amantes de futebol de todas as nacionalidades, abrilhantando a competição, finalizada ontem em solo russo. Foram 64 jogos, alguns memoráveis, outros nem tanto, mas com muitos acontecimentos marcantes. Dentro deste contexto, elegemos fatos que marcaram a Copa do Mundo.

Para os brasileiros e amantes do futebol, a Copa foi marcada pelo fraco desempenho de Neymar. Considerado o salvador da seleção brasileira, o jogador do Paris Saint-Germain acabou sendo alvo de piadas e memes em todo o mundo.

O motivo principal foram os excessos nas simulações de faltas, que, segundo uma cadeia de televisão suíça, totalizaram 14 minutos de jogos nas quatro primeiras partidas da equipe brasileira.

Uma atitude que aborreceu a muitos, como o ex-jogador holandês Marco Van Basten: "Não é uma atitude legal, é melhor fazer da melhor maneira possível, porque se você faz muito teatro, isso não te ajuda. Neymar deveria entender isso", afirmou o craque de 53 anos e Bola de Ouro de 1988, 1989 e 1992.

O técnico do México, Juan Carlos Osorio, considerou os exageros de Neymar "uma vergonha para o futebol".

Mas a maioria encarou com mais humor. As quedas e contorções de Neymar ganharam o mundo em diversos memes e vídeos ironizando o craque brasileiro.

Dentro de campo, Neymar marcou dois gols, mas fez partidas abaixo do esperado, principalmente nas quartas de finais contra a Bélgica. Vivendo de 'lampejos', o astro da seleção fez apenas uma partida em seu nível, a das oitavas de finais contra o México, quando marcou um gol e deu passe para Firmino marcar. No mais, o atacante foi individualista, tomou decisões erradas e não conseguiu decidir para a seleção.

Surpresas

A Copa também foi marcada por eliminações e participações surpreendentes. Se de um lado, as gigantes Alemanha, Espanha, Argentina e Brasil, decepcionaram, mesmo que em níveis diferentes, a Copa teve surpresas agradáveis, com seleções menos cotadas jogando um bom futebol. Dois destaques da Copa foram a anfitriã Rússia, chegando até as quartas de finais e empolgando sua torcida, como a vice-campeã Croácia: em sua quinta participação, a equipe mostrou um belo futebol, sob a batuta de Luka Modric e Ivan Rakitic.

O que marcou no Mundial da Rússia

Hexa adiado após derrota para Bélgica

A Seleção Brasileira parou na Bélgica, nas quartas de final. Não jogou bem, tomou dois gols no 1º tempo e não teve competência para ao menos empatar e levar a partida para a prorrogação.

CR7 três vezes contra a Espanha

Numa partida incontestável, o craque português fez a diferença ao fazer os três gols da sua seleção no empate contra a Espanha. De quebra, igualou a marca de Pelé, marcando gols em quatro mundiais diferentes (2006-10-14-18).

O drama argentino

A seleção do craque Lionel Messi não convenceu em nenhum momento. Com uma fraca defesa, foi presa fácil para a Croácia (perdeu por 3 a 0) e seguiu sempre contestada, até ser eliminada nas oitavas de final pela França.

Emoção do 1º gol do Panamá

Fazendo sua estreia em Copas, o Panamá encantou o mundo ao fazer a torcida e os jogadores chorarem no Estádio de Nizhny Novgorod após o gol de Felipe Baloy, o primeiro do país em Mundiais, diante da Inglaterra, na fase de grupos. Detalhe: a partida terminou 6 a 1 para os ingleses.

A surpreendente Croácia

A seleção que perdeu para o Brasil em amistoso (3 x 0) às vésperas da Copa chegou onde ninguém imaginava (final da Copa), mostrando um futebol vistoso e eficiente, liderado pelos craques Rakitic e Modric.

Eficiência francesa

É verdade que não foi um futebol de encher os olhos, mas a França foi muito certeira em seus jogos. Fez os gols nos momentos certos e soube se defender bem. Na final, contra a Croácia, mais uma prova desta qualidade.

Eliminação histórica da Alemanha

A "maldição das campeãs" pegou a Alemanha, e a seleção de Kroos, Muller e Ozil foi eliminada ainda na 1ª fase da Copa do Mundo. Algoz do fatídico 7 a 1 e campeã mundial em 2014, no Brasil, o time alemão acabou na lanterna do Grupo F do Mundial, após perder para a Coreia do Sul.

VAR entra em campo

O Mundial na Rússia entrou em definitivo para a história após o árbitro uruguaio Andrés Cunha recorrer ao vídeo para assinalar um pênalti para a França diante da Austrália, no dia 16 de junho. Foi a primeira vez que o recurso do VAR foi utilizado em Copas do Mundo.

Torcedor sinistro do Brasil

A seleção canarinha ganhou um novo símbolo neste mundial: Yury Torsky, o "feiticeiro do hexa". Flagrado durante a transmissão de Brasil e México com os olhos vidrados por trás da bandeira brasileira, o russo logo ganhou as redes sociais e se tornou um dos principais memes do Mundial.