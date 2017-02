Uniclinic perde de novo e se complica

00:00 · 06.02.2017

Time do Uniclinic não foi eficiente dentro de casa e amargou mais uma derrota na Copa do Nordeste, permanecendo na lanterna do Grupo A sem nenhum ponto conquistado até o momento ( Foto: Kléber A. Gonçalves )

O Uniclinic voltou a decepcionar pela Copa do Nordeste. Nesse domingo (5), a Águia da Precabura não aproveitou o fator casa e perdeu para o Campinense por 1a 0, em jogo realizado na Arena Castelão. O time paraibano foi mais organizado em campo e venceu pela diferença mínima, com o gol de Thiago Orobó, logo no início da primeira etapa.

Esta é a segunda derrota do time cearense na competição, a outra foi na estreia, para o Náutico (4 a 0), em Pernambuco. Com o resultado, a equipe do técnico Vladimir de Jesus continua sem pontuar e segue na lanterna do Grupo A. Já o Campinense, chegou à primeira vitória e subiu para a segunda colocação, com quatro pontos, já que empatou na estreia com o Santa Cruz.

As equipes voltarão a campo pela competição regional no próximo domingo (12). O Uniclinic enfrenta o líder Santa Cruz, no Arruda, enquanto o Campinense recebe o Náutico no estádio Amigão.

Antes disso, a Águia da Precabura tem outro compromisso fora de casa, desta vez pelo Campeonato Cearense, quando encara o Guarani de Juazeiro nesta quarta-feira (8), às 20h20, no estádio Romeirão, em Juazeiro do Norte.