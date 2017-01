Uma goleada de transmissões

00:00 · 14.01.2017 / atualizado às 00:48

O narrador Gomes Farias e o comentarista Wilton Bezerra, renomados no microfone cearense, fazem parte da equipe esportiva da Verdinha 810, que é sucesso garantido e líder de audiência há mais de 40 anos no Ibope ( Foto: Natinho Rodrigues )

A bola vai começar a rolar no Campeonato Cearense e com ela, as emoções das transmissões esportivas estão de volta. Neste final de semana, os 'Craques da verdinha', sob comandado de Antero Neto, iniciam a série de jornadas pelos gramados locais, trazendo todas as emoções do futebol para o público fiel da Rádio Verdes Mares AM 810.

A equipe já está definida para cobrir a primeira rodada do Estadual. A partir das 15 horas começa a jornada esportiva para o jogo entre Uniclinic e Guarany de Sobral, direto da Arena Castelão, com narração de Kaio Cezar e comentários de Mário Kempes e reportagem do mais novo contratado da equipe esportiva, Denis Medeiros.

No domingo, é a vez dos ouvintes da Verdinha 810 acompanharem tudo sobre o Clássico das Cores, entre Ferroviário e Fortaleza, jogo que também será realizado na maior praça esportiva do Estado. A narração será de Antero Neto, com os comentários de Mário Kempes e reportagens de Carlos Cassiano e Denis Medeiros. Tudo isso é apenas o início de um trabalho em um ano cheio de competições e eventos esportivos, que fazem da Rádio Verdes Mares AM 810 a líder em audiência, no Ibope, por mais de 40 anos. "A Verdinha já tem uma tradição no esporte e esse momento de inovação é um encontro de gerações e só quem ganha com isso é o ouvinte", disse a coordenadora de radiojornalismo da Rádio Verdes Mares, Simone Morais.

Equipe vitoriosa

Além dos profissionais que irão trabalhar na transmissão da primeira rodada do Campeonato Estadual, a equipe esportiva da Verdinha conta também com a força e experiência de Gomes Farias, Wilton Bezerra, André Ribeiro, Déo Luís e o professor Luís Eduardo, além Kaio Cézar e de Tom Alexandrino.

E de acordo com Simone Morais, não poderia ter momento melhor para começar os trabalhos em 2017 do que levando ao ouvinte a transmissão dos jogos do Campeonato Cearense, que já é uma tradição para os torcedores que escutam a AM810 em busca de informações do clube do seu coração.

"Esse desafio de cobrir o Campeonato Cearense foi, na verdade, um grande presente para a Verdinha. Com certeza vamos ter um bom resultado, sob o comando do Antero, que acumulou bastante experiência por onde passou e retornou para nos ajudar a realizar este trabalho", completou a coordenadora de radiojornalismo.