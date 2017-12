Um novo começo

00:00 · 20.12.2017 por Vladimir Marques - Repórter

Um dos momentos mais marcantes de Roberto com a camisa do Ceará foi no jogo diante do Londrina, pela 4ª rodada da Série B, quando marcou o gol da vitória no último minuto, no dia em que o clube completou 103 anos ( FOTO: JL ROSA )

O atacante Roberto terminou o ano jogando pelo Ceará, atuando nas últimas cinco rodadas da Série B, entre eles a vitória de 2 a 0 diante do Paysandu no Castelão pela 36ª rodada que praticamente sacramentou o acesso, e o jogo da 'festa' diante do ABC, também no Castelão, na vitória por 1 a 0 pela última rodada.

Após a partida, Roberto, que tem contrato para 2018, mostrou-se feliz pelo acesso para a Série A com o Vovô, e com a expectativa de jogar mais pelo clube, em ano de Série A do Campeonato Brasileiro, após perder praticamente todo returno da Série B por dores no púbis.

"Vamos lutar e fazer um bom trabalho no ano que vem no Ceará. Serão quatro competições importantes, entre elas a Série A e temos que nos preparar bem, fazermos um boa pré-temporada, já que será desgastante. Que não tenha lesão no ano que vem, com eu ajudando o Ceará mais do que fiz este ano", disse ele.

O atacante chegou ao Ceará para a disputa da Série B com grande expectativa após ser eleito um dos melhores jogadores do Campeonato Paulista pelo Novorizontino com 5 gols marcados. Ele até começou muito bem, titular absoluto do Vovô nos 9 jogos iniciais e com 3 gols marcados - Náutico, Londrina e Vila Nova/GO - porém, no fim de julho, ele fez seu último jogo como titular do Ceará, na vitória diante do Paysandu por 2 a 1 em Belém pela 17ª rodada, para voltar apenas na 34º, contra o Guarani, no empate em 2 a 2 no Castelão no dia 7 de novembro. Primeiro, foram as dores nos músculos adutores, depois uma pubalgia, que o tirou de 17 jogos seguidos.

Após meses de trabalhos de manutenção e equilíbrio muscular, Roberto voltou contra o time campineiro no Castelão pela 34ª rodada, plenamente recuperado e atuando também nas quatro rodadas finais.

E para 2018, Roberto pode ser uma das primeiras opções de Chamusca para o início de temporada, com as prováveis ausências dos titulares Leandro Carvalho e Lima, já que suas permanências são complicadas, pois dependem de negociações de um novo empréstimo. Assim, o camisa 31 pode iniciar o ano como titular atuando pelos lados do campo, ao lado de outro atacante veloz e Élton centralizado.