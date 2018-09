Um novo campeonato

00:00 · 17.09.2018 por Gustavo de Negreiros - Editor

Ainda falta muita água para rolar na Série A, inclusive dentro desta própria 25ª rodada, que se completa hoje com Chapecoense X Internacional, às 20h.

Mas independente de qualquer colocação, o ressurgimento do Ceará se consolidou de vez e veio para ficar tendo em vista o desempenho do time dentro de campo.

> Matemática sem assombração para permancer

Com a sensação de estar fora da zona de rebaixamento pela primeira vez após 23 rodadas, ainda a ser confirmada pelo resultado de hoje (basta a Chape não vencer), há uma premiação simbólica à equipe que se reinventou e mostrou que não se entregou às dificuldades. De uma postura tacanha, tímida, passiva que tinha ante aos adversários da primeira divisão, agora o Vovô se coloca corajoso e ofensivo. Somente no jogo contra o Vitória foram 18 chutes ao gol, dos quais 12 foram próximos à meta.

Rendimento semelhante ocorreu no jogo contra o Corinthians, há duas rodadas atrás. Também contra o América/MG, fora de casa, por pouco, o Vozão não saiu com mais um triunfo. Um futebol organizado atrás e ofensivo catapultou o Alvinegro, com toda justiça, fora da região de descenso da Série A de 2018.

No período pós Copa do Mundo, o desempenho do time cearense é digno de Libertadores. Nos últimos quatro jogos, são três vitórias e um empate, com apenas um gol sofrido e cinco marcados.

Mudança de postura

Não há como dissociar guinada do Alvinegro à chegada do técnico Lisca. Com um discurso positivo desde que chegou, o treinador gaúcho trabalhou com o que tinha à disposição, somado a alguns reforços importantes, como Juninho Quixadá e Edinho.

Utilizou os dias da Copa do Mundo para dar uma nova cara à equipe, que passou a marcar com mais intensidade e qualidade, interrompendo a sangria de gols que sofria. O time saiu de apenas 3 pontos conquistados para 27, isso após 9 rodadas já disputadas. Uma evolução impressionante.

"Estamos ganhando, convencendo, com merecimento. Antes, quando cheguei aqui, ninguém servia no Ceará. Não tinha jogador para jogar a Série A. Estamos vivos e na briga. O Ceará tem time para ficar na Série A. Estamos mostrando isso", analisou o treinador logo depois da vitória contra o time baiano.

E o rendimento dentro de campo do Vovô é o que mais agrada. Se antes os adversários contavam com os três pontos contra o Alvinegro de Porangabuçu, agora encaram de outra forma. Autoestima está de volta.