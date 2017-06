Últimos ajustes

00:00 · 08.06.2017 por Irailton Menezes - Repórter

Já tradicional no calendário de corridas de ruas da Capital, a edição do ano passado foi um sucesso e bateu recorde em número de participantes ( Foto: Thiago Gadelha )

A 25ª edição da Corrida de Rua Unifor acontece neste domingo (11), com largada prevista para 6h30, e os atletas já entraram, de vez, no clima do evento, considerado um dos mais tradicionais do calendário esportivo da Capital. Esportistas profissionais e amadores irão competir nas categorias de cinco a 10km, sendo que esta edição também reunirá um grande número (600) de atletas portadores de deficiências. Na final de preparação, os atletas tendem a ter alguns cuidados necessários para um bom desempenho na prova.

Neste sentido, a reportagem conversou com dois professores do curso de Educação Física da Unifor, Sonia Ficagna e Vicente Cristino, que ressaltaram alguns pontos essenciais para que os participantes tenham um bom aproveitamento.

"Na última semana é bom reduzir o volume a intensidade dos treinos. Dormir bem e fazer uma boa hidratação junto a uma boa alimentação também é importante. É bom evitar uma alimentação 'pesada' principalmente na véspera do evento. A ansiedade antes da prova é normal, todo atleta que seja profissional ou amador sente, mas ela pode ser controlada com atividades leves, como um bom passeio ou uma boa massagem", destaca a professora Sonia Ficagna.

A Corrida de Rua Unifor é a única de Fortaleza com categorias para pessoas com vários tipos de deficiências, sejam elas visual, intelectual, auditiva, motora e autista. Na primeira edição o evento reuniu 20 desses participantes e nesta edição irão competir 600, em percurso de 800m. Um número significativo, segundo o professor Vicente Cristino. "A Corrida de Rua Unifor é, sem dúvida, o maior evento de inclusão do Brasil, sendo para eles um incentivo à reabilitação através do esporte. Teremos a presença de 25 instituições de todo o Estado com participação gratuita para todos os deficientes", disse.

Ainda de acordo com Vicente Cristino, o evento evoluiu e formou bons atletas, que já conseguiram feitos em outras competições a nível nacional e internacional. "Temos atletas que já competiram em jogos paralimpicos por influência da Corrida Unifor e isso é muito bom, porque mostra a grandeza do evento", ressalta.

Mais informações:

Corrida de Rua Unifor

Dia: 11 de junho de 2017

Saída geral: Av. Valmir Pontes (Praça Edson Queiroz)

Concentração: 5h30

Largada: 6h30