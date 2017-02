Ultimate confirma Pepey vs Bochniak

00:00 · 02.02.2017 / atualizado às 00:10

Pepey vem de grande vitória sobre Mike De La Torre, em setembro de 2016, no UFC Brasília ( Foto: Inovafoto )

A campanha deu resultado e a espera acabou de forma favorável para o lutador cearense Godofredo Pepey, que está garantido no card do UFC Fortaleza. A notícia foi confirmada na tarde dessa quarta-feira (1º) pelo Ultimate, que definiu o americano Kyle Bochniak como seu adversário pela categoria peso-pena.

Pepey vem de uma grande exibição e vitória sobre o também americano Mike De La Torre, por finalização, no UFC Brasília, em setembro do ano passado. Seu oponente também fez bonito na última vez em que lutou. Bateu Enrique Barzola, em agosto do mesmo ano, por decisão dividida.

Feliz e motivado

Logo depois do anúncio oficial da sua participação no evento, Pepey conversou com a reportagem do Diário do Nordeste e agradeceu pelo apoio da imprensa e dos fãs, que pediram sua presença no CFO, no próximo dia 11 de março. "Estou muito feliz com essa confirmação do evento e já estava focado, só esperando. Graças a Deus apareceu a oportunidade na hora certa de representar o nosso Estado. Com certeza vai ser um 'lutão', disse.

Pepey é o segundo cearense a ser incluído no card do UFC Fortaleza. Além dele, está confirmada a presença de Rony Jason, que enfrenta o americano, Jeremy Kennedy. Outra novidade para o evento foi o anúncio da revanche entre Alex Cowboy e o americano Tim Means. Ambos lutaram em dezembro, em duelo que acabou sem resultado.