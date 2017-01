UFC define 4ª luta para Fortaleza

00:00 · 04.01.2017

O brasileiro Henrique Frankenstein vem de uma derrota no Ultimate e busca a recuperação em Fortaleza ( FOTO: UFC )

O UFC Fortaleza, marcado para o dia 11 de março no Centro de Formação Olímpica do Nordeste (CFO), tem mais um duelo programado, que promete agitar os fãs do MMA. Segundo o Combate.Com apurou, o brasileiro Henrique Frankenstein vai encarar o moldávio Ion Cutelaba pela categoria meio-pesado.

Henrique tem 27 anos e três lutas na organização. Venceu as duas primeiras, contra Jonathan Wilson e Joachim Chirstensen, mas vem de derrota em dezembro do ano passado para Paul Craig. Seu futuro oponente é um pouco mais novo (23 anos ) e não vive um bom momento. Na última vez em que lutou, no último dia 3 de dezembro, perdeu para Jared Cannonier, por decisão unânime.

Quarto confronto

O combate é o quarto definido para o card na Capital cearense, que já conta com a luta principal na divisão dos médios, entre Vitor Belfort e Kelvin Gastelum, além das lutas de Edson Barboza vs Beneil Dariush e Michel Trator contra Josh Burkman.