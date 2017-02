Troca de liderança

00:00 · 02.02.2017 / atualizado às 00:26 por Vladimir Marques - Repórter

O atacante Rafael Costa decidiu o jogo para o Ceará com um gol no início

Foi-se o tempo em que a vitória era o que mais interessava no futebol, com o resultado acima do desempenho coletivo e atuação técnica da equipe. Mas em certas situações só vencer não é mais suficiente para agradar uma torcida, como deixou claro a do Ceará ontem.

O Vovô até venceu o Tiradentes por 1 a 0 em jogo atrasado da 1ª rodada do Campeonato Cearense, assumiu a liderança - 9 pontos contra sete do Tigre - mas ao jogar mal, não foi perdoado pela torcida, sendo vaiado em muitos momentos do jogo e principalmente após o apito final.

A impaciência do torcedor alvinegro foi constante durante os 90 minutos. Ainda mais exigente em jogos domésticos, ou seja, em campeonatos cearenses, o torcedor viu um jogo diferente do que estava acostumado no certame deste ano e já vaiava a equipe no 1º tempo: ao invés de um Ceará controlando o jogo, tomando iniciativa, com a posse de bola e pressão desde o início, o que se viu foi um Tiradentes mais organizado, tocando melhor a bola e sendo mais perigoso durante todo o jogo.

Mas este panorama só foi possível pelos inúmeros erros de passes do Ceará, que raramente criou jogadas dignas de nota. E em uma destas raridades, aos 12 minutos, Rafael Costa pegou a sobra de bola e fuzilou para o gol, fazendo 1 a 0 e quebrando um jejum de gols que durava praticamente sete meses.

O atacante, porém, acabou saindo lesionado ainda na primeira etapa. De acordo com o médico do Vovô, Joaquim Garcia, Rafael Costa sofreu uma entorse no joelho direito e passará por exames hoje, para saber a gravidade de sua contusão.

Na segunda etapa, já contando com Magno Alves no lugar dele, o setor ofensivo continuou sem funcionar, mesmo com o atacante se esforçando bastante, mas isolado, não conseguiu fazer muita coisa.

O Tiradentes, por sua vez, desperdiçava seguidamente suas chances de empatar, principalmente com Valdir Papel, que chegou a perder chance cara a cara com Éverson.

Com o panorama da partida não mudando nem com as alterações do técnico Gilmar Dal Pozzo, a irritação da torcida só aumentava, ainda mais ao ver a equipe trocar passes na defesa, segurando o resultado.

Mesmo atuando mal até o fim da partida, a equipe alvinegra conseguiu segurar o resultado, mas não evitar as vaias do torcedor ao fim da partida.

Agora defendendo a liderança, o Ceará volta suas atenções para o Clássico da Paz contra o Ferroviário no sábado, às 21 horas no Castelão.

Olho no jogo

Homenagem

O técnico Sérgio Alves, hoje no comando do Tiradentes, foi homenageado pela torcida do Ceará, que levou uma faixa com seu rosto e os dizeres "Obrigado, Carrasco" em alusão aos tempos de jogador do Alvinegro, quando balançava as redes adversárias. Na área técnica, Sérgio Alves agradeceu ao torcedor.

Em vão

O atacante Magno Alves começou a partida no banco de reservas por opção do técnico Gilmar Dal Pozzo e entrou nos minutos finais do 1º tempo após séria lesão de Rafael Costa. O 'Magnata' se movimentou mais, buscou o jogo e finalizou algumas vezes, mas ainda não conseguiu seu 1º gol após retorno.

Vaiado

A torcida alvinegra vaiou toda equipe pela atuação ruim ontem no Castelão, mas pegou mais no 'pé' do meia Felipe Menezes, por não conseguir armar a equipe durante toda a partida, sendo vaiado nos momentos em que tocava na bola e também ao ser substituído pelo volante Diones.