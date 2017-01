Tricolor com 'cão de guarda'

00:00 · 13.01.2017 por Ivan Bezerra - Repórter

Anderson Uchôa vem cumprindo papel de primeiro volante nos treinos e disputa a posição com Vacaria, que já está regularizado para o Estadual ( FOTO: JL ROSA )

Homem de confiança do técnico Hemerson Maria, o volante Anderson Uchôa, de 25 anos, aguarda a publicação do seu nome no BID, Boletim Informativo Diário da CBF, hoje, para confirmar a sua presença no clássico das cores, domingo contra o Ferroviário, às 16 horas na Arena Castelão, na estreia de ambos no Campeonato Cearense.

O cabeça-de-área foi um dos últimos reforços a se apresentar e por isso está com um trabalho intensivo de preparação física.

Anderson terá também pela frente uma temporada de recuperação, pois ano passado, sofreu uma fratura no osso da face em uma disputa de bola. A previsão de recuperação era de 40 dias, mas ele está recuperado.

"Na época, o médico que me atendeu pediu uma tomografia e realmente deu uma fratura na face. Conversei com os médicos aqui do Fortaleza e vamos fazer um novo exame, mas eu já me sinto recuperado", contou ele.

Disputa por vaga

Mesmo sendo um jogador já conhecido do técnico Hemerson Maria, com o qual trabalhou em 2013 no Avaí/SC, Anderson vem numa disputa acirrada por posição com o volante Vacaria. "Estou treinando muito bem, apesar de ser um dos últimos a chegar, mas pronto para jogar, porque o meu biotipo ajuda a recuperar a forma rápido", disse Uchôa, na coletiva.

Quatro regularizados

O dia de ontem foi importante para a supervisão do Fortaleza, que conseguiu, logo pela manhã, regularizar quatro jogadores: o zagueiro Heitor, os volantes Jéfferson e Vacaria e o atacante Gabriel Pereira.

Estão faltando o volante Anderson Uchôa e o atacante Lúcio Flávio. O executivo César Sampaio explicou a situação de Uchôa: "Ele tinha uma pendência com o Paraná, que acabou liberando o jogador. Agradecemos inclusive a eles. O Anderson Uchôa está liberado e vai requerer os direitos dele junto ao Paraná por outros meios", falou.

Reforço confirmado

Na entrevista coletiva, o vice de futebol do Leão, Ênio Mourão, confirmou a contratação do lateral-direito Eduardo, de 20 anos, que vem por empréstimo do Coritiba. "O Eduardo se destacou no Guarany de Sobral no ano passado e foi negociado com o Coritiba. Mas, quando ele chegou lá, não havia muito espaço porque tinham outros atletas na posição e aí nós o contratamos por empréstimo ", disse Ênio Mourão.