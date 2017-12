Tricolor chega a 13 reforços

00:00 · 23.12.2017

O jovem lateral Leonan surgiu no Marcílio Dias e se destacou no Atlético ( Foto: Atlético Mineiro/divulgação )

Em sua página no facebook, o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, anunciou a contratação de mais três jogadores: o lateral-esquerdo Leonan, de 22 anos, vindo do Atlético Mineiro; o volante Ígor Henrique, de 26 anos, do Atlético Goianiense e o atacante Alípio, de 25 anos, que atuou junto com Alan Mineiro, que já havia sido anunciado, no Vila Nova/GO.

Se for incluído o jovem atacante Vítor Jacaré, de 18 anos, que é uma aposta que o Fortaleza fez, ao trazê-lo do Icasa, o clube já chega a 13 reforços para a temporada de 2018.

Já haviam sido anunciados Edinho (meia-atacante); João Henrique (meia-esquerda), Derley (volante), Róger Carvalho (zagueiro); Gustavo (centroavante), Léo Natel (atacante), Vítor Jacaré (atacante), Alan Mineiro (meia-atacante), German Pacheco (meia) e Diego Jussani (zagueiro). A diretoria considera que continua elevando o nível de contratações, com os últimos reforços anunciados. Leonan surgiu no Marcílio Dias/PR e chegou no Atlético Mineiro em 2014, passando por Sub-18 e Sub-20. A versatilidade de alguns contratados foi observada pelos dirigentes. Ígor Henrique é volante, mas atua também como meia. Na Série A pelo Atlético de Goiânia, o jogador fez 30 jogos e marcou um gol.

O atacante Alípio atuou por último no Vila Nova, na Série B, em 34 partidas, marcando sete gols. Formou uma dupla de linha de frente com Alan Mineiro.

"Que bom que o torcedor está feliz e acreditando no trabalho. Diziam, ah, o Fortaleza está muito devagar, não contrata e agora eu acho que é o elenco mais avançado da Série B. Dos 20, o elenco que mais avançou é o do Fortaleza. Isso é porque a gente tem tido muito critério, muito cuidado, buscando acertar mais e com jogadores dentro do modelo de jogo que o Rogério vai implantar", disse o presidente tricolor.