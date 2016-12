'Trator' é confirmado no UFC Fortaleza

00:00 · 28.12.2016

O evento será realizado no Centro de Formação Olímpica (CFO). Este marcará a volta de Vitor Belfort ao octógono ( Foto: Thiago Gadelha )

O Ultimate Fight Championship (UFC) confirmou mais uma luta para o card principal da edição que será realizada em Fortaleza, no Centro de Formação Olímpica (CFO), no dia 11 de março de 2017. O brasileiro Michel Trator sobe no octógono para enfrentar Josh Burkman.

Trator vem de três vitórias consecutivas no Ultimate, contra Valmir "Bidu" Lázaro, J.C.Cottrell e, por último, Gilbert Durinho. Segundo o Combate.Com, a organização do evento se prepara para fazer o anúncio oficial.

Com a confirmação da luta, Trator terá mais uma chance de fazer bonito no UFC. Com 33 anos, o paraense tem um retrospecto de 21 vitórias e apenas duas derrotas.

Lutas confirmadas

O card do UFC Fight Night, em Fortaleza, tem até agora três lutas marcadas. No peso-médio teremos a luta do supercampeão Vitor Belfort contra Kelvin Gastelum. No peso-leve lutam o brasileiro Edson Barboza contra Beneil Dariush e Michel Trator versus Joshua Burkman. Lutadores cearenses do UFC se articulam para também participarem.

O evento marca o retorno do UFC para Fortaleza após três anos afastado. O última aparição do octógono em terras cearenses foi em 2013, na final do The Ultimate Fighter (TUF), que reuniu Fabrício Werdum e Rodrigo Minotauro.