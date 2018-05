Tradição nas ruas da capital

00:00 · 02.05.2018

As inscrições para a 26ª Corrida de Rua Unifor 2018 estão abertas a partir desta quarta-feira, 2 de maio, no site da Universidade de Fortaleza (www.unifor.br). O tradicional evento esportivo cearense acontece no dia 3 de junho, com a participação de homens e mulheres, amadores ou profissionais, com idade a partir dos 18 anos, que poderão competir em duas provas, uma de 5 Km e outra de 10 Km.

Ambas as provas são homologadas pela Federação Cearense de Atletismo (FCAt) e, segundo a organização do evento, a previsão é de 2.000 e 1.000 competidores, respectivamente. Além disso, haverá uma terceira prova, destinada às pessoas com deficiência, com previsão de 600 inscritos.

"A realização da 26° edição de um evento desse porte evidencia a vocação da Universidade de Fortaleza para a promoção do desenvolvimento social em suas diversas dimensões. Afinal, trata-se de uma competição de pedestrianismo que envolve não só a comunidade de atletas de performance como a comunidade em geral, os chamados atletas da saúde. Além de ser um evento que tem um forte caráter social, a Corrida de Rua Unifor é responsável pela montagem de uma infraestrutura de segurança, hidratação, de fechamento de percursos para que os inscritos possam não só participar de forma atlética mas também contemplando o aspecto social", afirma o professor Carlos Augusto, Chefe de Divisão de Assuntos Desportivos (DAD), vinculada à Vice-Reitoria de Extensão da Unifor.

Os interessados em participar da competição poderão inscrever-se até 25 de maio no site da Unifor, mediante pagamento de taxa de inscrição de R$ 80,00.

Inscrições

Para funcionários, professores, alunos matriculados da Unifor e pessoas com idade acima de 60 anos o valor da taxa é de R$ 40,00. A corrida geral de 5 e 10 Km será dividida em três categorias: Geral, Universitários e Funcionários do Grupo Edson Queiroz. A organização do evento e seguranças estarão em todo o circuito, que será fechado para garantir maior segurança aos atletas. Participará também o chamado pelotão de elite, formado por atletas com resultados expressivos.

Entrega de kits

Os kits e chips, que servirão para monitorar o tempo de corrida dos atletas, serão entregues no Ginásio Poliesportivo da Unifor, nas seguintes datas: 31 de maio, das 15h às 20h para os competidores portadores de deficiência; 1o de junho, das 9h às 20h, e 2 de junho, das 8h às 16h para os demais competidores.

A concentração e a largada dos participantes ocorrerão na avenida Dr. Valmir Pontes, na Praça Edson Queiroz, a partir das 5h30min, e a largada será às 6h30min. Já a Corrida de Pessoas com Deficiência terá largada às 8h35min, no Campus da Unifor, em frente ao Ginásio Poliesportivo.

Premiações

A premiação constará de dinheiro, medalhas e troféus. Os primeiros colocados na corrida de 5 km receberão R$ 1.500,00 (1º lugar), R$ 1.000,00 (2º lugar) e R$ 500,00 (3º lugar). E para os primeiros colocados da corrida de 10 km a premiação será de R$ 2.500,00 (1º lugar), R$ 2.000,00 (2º lugar) e R$ 1.500,00 (3º lugar).

As medalhas serão entregues para todos os competidores que completarem o percurso de 5 km e 10 km. E os troféus serão entregues para os três primeiros colocados em cada categoria e naipe da prova de 5 km e 10 km. A Corrida da Unifor é uma tradição no calendário de corridas de rua de Fortaleza.

Em 2017, na última edição, a prova foi um sucesso de participação e organização, levando aos atletas, familiares e ao público presente, emoção e várias histórias de vida de superação e valorização da saúde e do bem-estar através do esporte. Neste ano, uma nova etapa do tradicional evento.

26ª Corrida de Rua Unifor

Data: 3 /06/2018 -largada às 6h30

Inscrições: 2 a 25 de maio no site http://www.unifor.br

Tel: (85) 3477.3143 /3476 /3449