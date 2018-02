Tom Barros: Sobrecarga alvinegra

00:00 · 27.02.2018

Passada a primeira fase do certame estadual, já se vê o peso da maratona que terá o Ceará. É o Ceará na quarta. É o Ceará na sexta. É o Ceará no domingo. Por que não colocar o Ceará nos sete dias da semana? Aí estão as bases, as escolinhas, os "sub-isso", os "sub-aquilo", os "sub-aquilo" outro. Deixando de lado a ironia, inaceitável absurdo. Amanhã, no distante Paraná contra o Atlético, com desgaste de viagem e tudo. Sexta-feira contra o Uniclinic no Castelão. Domingo o clássico com o Fortaleza também no Castelão. Ceará onipresente, onipotente, onisciente. E tudo numa reta de definição. Não é justo. Um massacre. Os dirigentes de futebol adoram extremos: oito ou oitenta. Sobrecarga irresponsável.

Examinou

Se Rogério Ceni queria analisar alguns atletas antes do início da segunda fase do Campeonato Cearense, deve ter tirado o melhor proveito. Agora a segunda fase não permitirá riscos como o que ele publicamente assumiu domingo. O Leão tem o privilégio de, no momento, participar de um único certame. É vantagem.

Simples

O Fortaleza sem Tinga, Edinho e Gustavo é um. Com os três em campo o Leão é outro completamente diferente. Ceni sabe da necessidade de vencer. Sabe da importância do título para a sua carreira. Aposta as fichas. Mas não mais pode fazer experiências como as que realizou diante do Ferroviário.

Recordando

2008. Há dez anos o Calouros do Ar, campeão cearense de 1955, tentava sobreviver. Sob o comando de Gilberto (de branco e boné), treinava no Parque Genibaú. Curiosidade: jumento e crianças à borda do campo. O Calouros foi rebaixado em 1998. Faz 20 anos. E foi caindo para as categorias mais baixas Nem sei se ainda existe. Foi time de grande tradição.

Jovem promessa

Diante do Tiradentes, um jovem atleta do Vozão mostrou serviço e abriu espaços para futuras utilizações no time principal: volante Matheus Lira, de apenas 20 anos, natural da querida cidade de Sobral. Mas desde já vale uma advertência: tem condições de desarmar sem bater. Exagerou em alguns lances.

Erro

Compreensível o espírito de reação do Ferroviário, máxime depois do que conseguiu na Ilha do Retiro diante do Sport. O time tem coragem e se dispõe a ir buscar o resultado que lhe interessa. Tudo bem. Ótimo. Mas não pode se expor e abrir a guarda como o fez na derrota para o Fortaleza. Não é por aí.

Coisas do papa

Sílvio Carlos lançou a segunda edição do livro em que conta sua trajetória no futebol. Novos episódios acrescentados. Assuntos que vão do grave ao hilariante, mas com a própria leveza de ser do papa. O jornalista Renato Abreu assina a obra. O livro está à venda no Sirigado (Country Clube da Av. Barão de Studar, 825).

Fim de tabu. Há 22 anos só Ceará e Fortaleza ganham o título estadual. São 11 títulos para o Fortaleza (2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2015, 2016) e são 11 títulos para o Ceará (1996, 1997, 1998, 1999, 2002, 2006, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017). Agora, além dos dois, estão na luta pelo título Ferroviário, Iguatu, Floresta e Uniclinic. Quem quebrará o tabu? Se for o Iguatu, quebrará dois tabus: o de 22 anos só de Fortaleza e Ceará e o de nunca um time do interior ter conquistado em campo o título de campeão cearense Série A.