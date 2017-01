Tom Barros: Só o tempo dirá

00:00 · 17.01.2017

Foi altamente positivo o que ficou do primeiro clássico tricolor do ano. O retorno do Ferroviário, já no jogo inicial, deixou provado que haverá mais graça e consistência nas disputas. O Ferrão no foi perfeito, mas foi surpreendente. Quem poderia imaginar que um time preparado sob turbulências e incertezas teria condições de encarar um Fortaleza poderoso, preparado sob a segurança de um projeto ousado, com contratações caras e criteriosamente estudadas? Assim é o Campeonato Cearense. Tem suas particularidades, encontros e desencontros que alimentam com embaraços constantes a mente do torcedor. No ano passado, surpreendente foi o Uniclinic, que ficou com o título de vice-campeão. Agora, em 2017, haverá nova surpresa? Só o tempo dirá.

Pressa

Entre torcedores do Fortaleza notei fortes sinais de insatisfação. Concordo que o time deixou a desejar, máxime pela expectativa gerada antes da estreia. Ficaram devendo melhor desempenho principalmente Gastón, Cássio Ortega, Juninho Potiguar e Gabriel Pereira. Vamos aguardar o segundo jogo.

Tempo

Comete grave erro de avaliação quem faz análise comparativa entre o atual time do Fortaleza e o time do ano passado. O de 2016 era um time feito, inclusive com muita gente vinda de 2015. O time atual está em formação. Os ajustes serão processados de forma gradual pelo técnico Hemerson Maria. O trabalho está apenas começando.

Recordando

1974. Timaço do Fortaleza. A partir da esquerda: de costas, Amilton Melo. Sentados: Lucinho, Chinesinho, Alízio, Zé Paulo, Mimi, Ronner e Geraldino Saravá. Detalhes: desse grupo já morrem Amilton Melo, Lucinho, Chinesinho e Alízio. Mimi presta serviços à Assembleia Legislativa do Ceará. Geraldino mora em Juazeiro do Norte. Zé Paulo e Ronner moram em Fortaleza. (Album de Elcias Ferreira).

Eco

A cada gol que o Ferroviário fazia no Fortaleza, a torcida do Ceará, que acompanhava o amistoso do Vozão no Carlos de Alencar Pinto, gritava em comemoração. Essa rivalidade é na verdade o tempero maior do Campeonato Cearense. A rivalidade só é salutar quando restrita a gozações sadias.

No Maranguape

Técnico do Maranguape, Reginaldo França, é muito bom. Conhece mesmo. Tem no seu time Milton, Jair, Albano, Rafael, Joyson, Hamilton, Binho, Paulo Victor... Não tenho dúvida de que, pela situação, optará pelo modelo fechado, com saídas rápidas em contra-ataques. Mais ou menos como fez o Ferrão diante do Fortaleza.

Hora de reflexão

O técnico do Ceará, Gilmar Dal Pozzo, tem como alerta para a estreia o empate que o adversário alvinegro, Maranguape, obteve em Itapipoca, no Perilão. Claro que o Ceará é favorito por tudo o que tem, desde a estrutura ao caro elenco. Mas não custa nada colocar as barbas de molho, visando a evitar possível surpresa tão comuns em situações assim.

História. Muito bom o livro "Associação Esportiva Tiradentes - O Tigre da PM - História e Evolução", escrito pelo Ten.-Cel. PM/RR, João Xavier de Holanda. Resgata a trajetória do time, desde a sua fundação em setembro de 1961 aos tempos de hoje. Eu não sabia, por exemplo, que tinha sido o meu querido amigo, narrador Júlio Sales, o autor da denominação de Tigre dada ao time da Polícia Militar. Lançamento no dia 27 de janeiro, às 10h30, na sede da Aorece, situada na Rua Jota da Penha, 650, Centro.