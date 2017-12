Tom Barros: Série B é agora

00:00 · 21.12.2017

O Fortaleza anunciou ontem Diego Jussani, um zagueiro que tem DNA de Segundona. E antes que você pense que isso é uma crítica, garanto que não é. Esse paulista de 30 anos tem experiência, vivência neste tipo de campeonato, que, até mais do que em outras séries, tem peculiaridades. Os times da Série B jogam um futebol vigoroso, com usufruto constante das jogadas aéreas e bolas paradas. Prova disso é que o técnico Rogério Ceni já deu o seu recado à diretoria leonina que quer contar com uma defesa alta, já pensando mais à frente. Além disso, as contratações de Jussani e Alan Mineiro mostram que a intenção é formar um time-base para o Brasileiro logo de cara, sem essa de fazer laboratório no campeonato estadual.

Aposta no presente

Tanto Fortaleza como Ceará acertam ao investir em jogadores que tiveram uma sequência de jogos em 2017 e, principalmente, obtiveram um bom desempenho. A aposta em valores que despontaram há 2, 3 anos é muito arriscada. Alan Mineiro (foto) foi um dos que atuaram em nível elevado e foram largamente observados em vários jogos.

Armadilha

Dentre as várias lambanças que times recém-chegados à Série A cometem, a mais comum é o derramamento de dinheiro em ditos ‘medalhões’, que geralmente estão em fase decadente na carreira. Com a folha inchada, as equipes acabam enfrentando problemas financeiros que afetam o vestiário.

Responsabilidade

O teto salarial estabelecido pelo Ceará Sporting Club é responsável, tendo em visto a realidade inflacionada do futebol. A construção de um modelo em que o coletivo se destaca, terá maior chance de êxito. No entanto, caso os resultados não venham, a ausência de ‘badalados’ se tornará motivo de cobrança.

A coluna foi redigida interinamente por Gustavo de Negreiros