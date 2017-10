Título em disputa no CFO

00:00 · 11.10.2017

As equipes reeditarão o duelo da última final da Superliga, quando o time mineiro venceu e conquistou o tetracampeonato ( FOTO: KID JÚNIOR )

O Centro de Formação Olímpica (CFO), recebe hoje, às 19 horas, o confronto Cruzeiro e Taubaté na decisão da Supercopa masculina de vôlei. As equipes reeditarão o duelo da última final da Superliga, quando o time mineiro venceu e conquistou o tetracampeonato. Será a segunda vez consecutiva que a competição acontece em Fortaleza.

Vindo de mais um título, desta vez, do octacampeonato mineiro no último final de semana, contra o Minas, o Cruzeiro contará com todo o seu recheado elenco para a conquista de mais uma Supercopa. O oposto Evandro e o central Isac da seleção brasileira, além dos cubanos Simon e Leal são os principais destaques do time celeste.

Chance de revanche

"Temos o jogo da Supercopa, valendo título, e em seguida já fazemos a nossa estreia na Superliga. Com certeza é um momento de muito trabalho, muito foco e concentração. Estou feliz porque que o time está evoluindo, crescendo, e agora vamos nos preparar bem para estes jogos, pois serão muito difíceis", afirmou Marcelo Mendez, técnico do Cruzeiro, sobre a preparação para a temporada 2017/18.

Já pela equipe do Taubaté, a partida será uma oportunidade de "revanche", já que na última temporada da Superliga, a equipe paulista foi derrotada por 3 sets a 1 para a Raposa, no ginásio Mineirinho, em Belo Horizonte. Para conseguir parar a hegemonia do Cruzeiro, o time do Vale do Paraíba contará com as presenças dos campeões olímpicos Dante, Wallace e Lucarelli e do ponteiro sérvio Marko Ivovic.

A equipe do técnico argentino Daniel Castellani conquistou o quarto título consecutivo do Campeonato Paulista, no último sábado, após vitória sobre a equipe do Corinthians-Guarulhos por 3 sets a 2.

Competição

A Supercopa abre o calendário da temporada 2017/18 do vôlei nacional. Pela primeira vez, Fortaleza receberá tanto a final masculina quanto a feminina. O evento será disputado pelos campeões da Superliga e da Copa Brasil.

A disputa entre as mulheres acontece na sexta-feira (13), às 21h30, no CFO, com o duelo entre o Rio de Janeiro, de Fabi, Gabi e Bernardinho; contra o Minas, de Rosamaria, Carol Gattaz e Léia.

(Por Ideídes Guedes)