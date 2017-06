Tite quer espírito competitivo na Seleção

00:00 · 13.06.2017

O meia Philippe Coutinho demonstrou orgulho pela oportunidade de usar a braçadeira de capitão no duelo desta terça-feira, às 7h05 ( Foto: CBF )

O técnico Tite confirmou que a Seleção Brasileira encarará a Austrália no amistoso desta terça-feira, às 7h05 (de Brasília), em Melbourne, com oito mudanças em relação ao time que perdeu para a Argentina na sexta passada. Se engana, porém, quem acha que estas experiências do treinador demonstram uma menor preocupação com a partida. Ele garantiu que é justamente a postura de seus comandados que será observada.

"O atleta que tem capacidade de jogar o amistoso fortalecido, mentalmente preparado e motivado, ganha pontos. E eu sei quem tem. Gosto deste espírito competitivo. Isso pesa para o jogo amistoso, em que a capacidade mental faz a diferença", considerou o treinador.

Tite já havia convocado a Seleção com desfalques de peso, como Daniel Alves, Marcelo, Casemiro e Neymar. Contra a Austrália, poupará ainda Weverton, Fagner, Gil, Filipe Luís, Fernandinho, Renato Augusto e Willian, além de não contar com o lesionado Gabriel Jesus. Entrarão: Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Alex Sandro, David Luiz, Giuliano,Douglas Costa e Diego.

O treinador garantiu que estas mudanças não indicam qualquer menosprezo à Austrália ou ao peso deste amistoso. Pelo contrário elogiou os jogadores que estarão em campo e afirmou que seria "injusto" não lhes dar uma oportunidade de atuar, principalmente com a Seleção já garantida na próxima Copa.

Oportunidade

"Quando garantimos a vaga, sabia que ia me dar a oportunidade de colocar os jogadores para jogar. É muito desafiador ser gestor. Mas coloquei o senso de justiça em prática. Não queria mandar o jogador para casa sem oportunidade de atuar. Vivemos em um mundo muito competitivo, não podia ser egoísta e colocar só o resultado acima de tudo", avaliou.

Tite ainda fez questão de elogiar o adversário desta terça-feira. "Venceu o último jogo das Eliminatórias, tem jogada qualificada de triangulação"