Timão tropeça novamente

00:00 · 16.10.2017

O Corinthians segue com desempenho ruim no segundo turno da Série A ( FOTO: Ag. Timão )

Uma falha de Fagner e um lance de ansiedade de Cássio, além da confirmação da queda de rendimento do Corinthians como visitante no Campeonato Brasileiro, fizeram com que o time de Fábio Carille fosse derrotado pelo Bahia por 2 a 0 neste domingo, na Fonte Nova. Agora, resta torcer para o Vitória contra o Santos, na segunda-feira, para o tropeço em Salvador não ter consequência ainda pior.

O desempenho do Corinthians como visitante no segundo turno é muito ruim. Foram duas derrotas, dois empates e apenas uma vitória. Nas contas de Carille, o time precisa de cinco resultados positivos para sagrar-se campeão. O problema, porém, é que serão exatamente cinco jogos em casa - contra Grêmio, Palmeiras, Avaí, Fluminense e Atlético-MG.

Grêmio na cola

O Grêmio entrou em campo cobrado por Renato Gaúcho a apresentar algum tipo de reação. Embora a atuação tenha sido apática, o time respondeu ao seu treinador. Ganhou do Coritiba por 1 a 0, no Couto Pereira. Ramiro marcou o gol do triunfo já aos 46 minutos do segundo tempo.

O bom resultado deixou o Grêmio novamente na vice-liderança do Brasileirão, com 49 pontos, nove atrás do Corinthians, ainda que possa ser ultrapassado nesta segunda-feira pelo Santos. Já o Coritiba chegou à nona partida sem vitória na competição e permaneceu em penúltimo, com apenas 28.

A equipe de Renato Gaúcho tem o difícil desafio contra o líder Corinthians.