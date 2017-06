Timão segue ponta

00:00 · 12.06.2017

A Arena Corinthians, em Itaquera, foi novamente a fortaleza para o clube mandante e o terror para o São Paulo. No clássico deste domingo, pelo Campeonato Brasileiro, o time da casa ganhou por 3 a 2 e se consolidou como líder da competição, agora com 16 pontos, ao explorar as falhas do adversário. O resultado manteve a escrita de que na nova casa alvinegra, a equipe tricolor não consegue vencer.

São agora sete jogos sem ganhar dos corintianos no Itaquerão. A nova chance para acabar com a escrita será só no próximo ano. O tabu permaneceu por mais um clássico porque um time instável se viu superado por outro mais consistente e preparado para explorar os erros adversários. O Corinthians jogou com a segurança de que uma hora o São Paulo daria espaços e seria possível aproveitar. E o líder do Brasileiro quase não vacila. O Corinthians continua invicto e alcançou a sexta vitória seguida. Já o São Paulo perdeu a terceira fora de casa.

Polêmica

O Flamengo completou seu quarto jogo sem vitória no Campeonato Brasileiro ao empatar por 1 a 1 com o Avaí neste domingo, no estádio da Ressacada, em Florianópolis. O ponto positivo é que conseguiu a igualdade com um golaço de bicicleta de Leandro Damião. A parte negativa é que o resultado veio com bastante polêmica.

O árbitro deu um pênalti a favor dos donos da casa aos 34 minutos do segundo tempo, mas depois voltou atrás. Após muita reclamação, o Avaí ainda teve Marquinhos expulso e terminou a partida sob muitos protestos e com um jogador a menos.

Mesmo com várias mudanças promovidas pelo técnico Zé Ricardo, o time carioca não conseguiu esconder o nervosismo pela pressão sofrida nos últimos dias. Agora tem sete pontos, em 14º lugar.

Já o Atlético-MG, manteve a sua má fase no Brasileiro. O time alvinegro conheceu mais uma derrota, desta vez para o Vitória, por 2 a 0, no Barradão, em Salvador (BA), e segue no grupo dos últimos colocados da classificação, com seis pontos. Já o time baiano deixou a lanterna da tabela ao ganhar pela primeira vez neste Brasileirão e chegou aos quatro pontos.

Chape derrotada

No outro jogo da rodada, a Ponte Preta venceu a Chapecoense por 3 a 2. Para quem já foi líder, a Chape agora amarga a segunda derrota seguida.