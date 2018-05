Timão perde para o Independiente

00:00 · 03.05.2018 / atualizado às 00:18

O Corinthians não conseguiu superar o Independiente dentro de casa e vê grupo ficar embolado FOTO: AFP

Com uma das piores atuações da temporada, o Corinthians perdeu em casa para o Independiente por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (2), e a situação que parecia tranquila na Copa Libertadores pode se complicar. O pior é que o resultado ficou até barato para a equipe do técnico Fábio Carille. Os argentinos ainda tiveram um gol anulado irregularmente e ficaram cerca de 15 minutos com um jogador a mais em campo. Benítez e Romero (contra) marcaram para o time argentino. Jadson diminuiu para o Timão.

Com o resultado, o Corinthians se mantém na liderança do Grupo 7 com sete pontos, mas vê Independiente e Deportivo Lara logo abaixo, com seis, e Millonarios, com quatro. Na próxima rodada, o time brasileiro visita o Deportivo Lara, na Venezuela, enquanto que Millonarios e Independiente se enfrentam na Colômbia.

Confusão e derrota

O mau começo do Vasco da Gama contra o Cruzeiro, na noite de ontem (2), resultou em confusão entre torcedores vascaínos em São Januário, durante duelo válido pela Libertadores.

O time da casa perdia por 3 a 0 quando uma briga estourou nas arquibancadas, resultado de diferenças políticas.

A derrota do Vasco por 4 a 0 para o Cruzeiro, elimina a equipe carioca da Copa Libertadores ainda na primeira fase.

Com gols de Léo, Thiago Neves e Sassá (duas vezes), Raposa chega a oito pontos e se aproxima das oitavas de final.

Cruz-Maltino, com dois ponto , está fora da competição.