Timão e Verdão terão força máxima

00:00 · 24.02.2018

Técnico do Corinthians, Fábio Carille fez mistério na escalação, apesar de ter confirmados alguns nomes. Time deve ser modificado ( Foto: Corinthians )

A Arena Corinthians promete ferver para a primeira edição de 2018 de um dos maiores clássicos do futebol brasileiro. Corinthians e Palmeiras se enfrentam neste sábado, às 17h, e colocaram à prova o que de melhor têm no elenco.

O Verdão tenta manter a boa fase, que o credencia como melhor campanha do Campeonato Paulista até o momento. Já o Timão, atravessa o principal momento de questionamento desde o título Brasileiro de 2017. Já são três partidas sem conhecer o sabor da vitória.

O técnico do alvinegro, Fábio Carille, mudou o script das suas atitudes como técnico do Timão. Diferentemente do ano passado, fechou treino e fez mistério. Mas a tendência é de que muitas mudanças no time que vem atuando aconteçam. Ele ainda confirmou o retorno de Jadson e também de Maycon, na lateral-esquerda, durante entrevista coletiva realizada depois de um agitado treinamento no estádio do clube paulista.

O Corinthians vai a campo com Cássio; Fagner, Balbuena, Henrique e Maycon; Gabriel, Renê Júnior, Jadson, Rodriguinho e Clayson; Romero. Com a formação, Romero irá atuar mais avançado, repetindo o esquema 4-2-3-1 utilizado no ano passado e que ajudou o clube a conquistar o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro.

Michel titular

No Verdão, a única dúvida de Roger Machado foi superada. Michel Bastos ganhou o lugar de Victor Luís na lateral-esquerda.

Será o quarto jogo seguido de Michel Bastos como titular da equipe. A primeira chance veio contra o Mirassol, na vitória por 2 a 0, e desde então ele não saiu mais do time.

Com isso, o time titular do Palmeiras para o clássico deste sábado, na Arena Corinthians, deverá ser: Jailson; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Thiago Martins, Michel Bastos; Felipe Melo e Tchê Tchê; Willian, Lucas Lima e Dudu; Borja.