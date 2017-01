Tigre da PM supera o Itapipoca

00:00 · 19.01.2017 / atualizado às 00:39

Tiradentes abriu o placar aos 24 minutos do 1º tempo e aumentou a vantagem já na metade da segunda etapa, aos 30. O Itapipoca ainda tentou a reação, mas só conseguiu marcar o gol de honra aos 34 do tempo final ( Foto: Thiago Gadelha )

No jogo que antecedeu a partida entre Fortaleza e Guarani de Juazeiro, na noite dessa quarta-feira (18), na Arena Castelão, o Tiradentes bateu o Itapipoca por 2 a 1. Foi a estreia do Tigre da PM no Campeonato Cearense. Já o Itapipoca soma duas partidas, sendo que na estreia empatou em 1 a 1 com o Maranguape.

A equipe do técnico Sérgio Alves abriu o placar aos 24 minutos do primeiro tempo, com Maceió. O Tigre foi para o intervalo com a vantagem no placar e ampliou a contagem já na metade da segunda etapa, aos 30, desta vez com Cristian. Logo depois, o Itapipoca anotou o gol de honra através de Evair.

"Foi uma vitória convincente e uma vitória que poderia ter sido mais elástica. Tivemos várias oportunidades cara a cara com o gol, de ampliar o placar, mas os jogadores não tiveram a tranquilidade suficiente. O mais importante é que a equipe se comportou bem dentro de campo, principalmente a parte defensiva, onde a equipe adversária foi para o tudo ou nada", disse o técnico do Tiradentes, Sérgio Alves, que sentiu a pressão do Itapipoca nos momentos finais do jogo, onde o Moleque Travesso partiu pra cima e utilizou vários atacantes, na intenção de pelo menos conseguir sair de campo com um empate.

"Eles estavam com cinco atacantes tentando o empate e o nosso setor defensivo foi muito forte e soube neutralizar as jogadas do adversário. Isso fez com que a gente pudesse sair de campo somando três pontos nesse nosso primeiro jogo na competição", concluiu.

O Tiradentes volta a campo no sábado (21), quando enfrenta o Uniclinic, às 16 horas, na Arena Castelão. Já o Itapipoca, que ainda não conseguiu vencer no certame, viaja até Sobral, onde joga no domingo, contra o Guarany. O jogo está marcado para o Estádio do Junco, com início previsto para às 16 horas.