Thiago Monteiro irá retornar ao Rio Open

00:00 · 12.01.2017

Em 2016, Monteiro fez história no rio Open ao eliminar o francês Jo-Wilfried Tsonga, então nº 9 do mundo ( FOTO: AFP )

O cearense Thiago Monteiro terá mais uma oportunidade de mostrar o seu valos no torneio Rio Open de Tênis 2017. 83º colocado no ranking da ATP, Monteiro irá representar o Brasil, assim como Thomaz Bellucci, o melhor brasileiro colocado (62º). A ATP divulgou oficialmente nessa quarta-feira a lista completa de jogadores que entrarão em ação no torneio, entre os dias 20 e 26 de fevereiro, no Jockey Club Brasileiro.

"Mais um ano vamos contar com uma lista de jogadores com estilos interessantes. Os nossos dois top 10, Nishikori e Thiem, são os favoritos, mas o ranking não garante títulos e eles terão que superar bons jogadores no saibro. É muito positivo também ver o Thiago Monteiro se juntando ao Thomaz em chaves de ATP 500. Os dois já tiveram bons resultados no Rio e com o empurrão da torcida podem ir longe também", disse o diretor do Rio Open, Luiz Procopio Carvalho.

Os dois últimos vencedores do torneio, o espanhol David Ferrer (campeão em 2015) e o uruguaio Pablo Cuevas (campeão em 2016), buscarão o bicampeonato e terão a concorrência dos espanhóis Albert Ramos Vinolas e Pablo Carreno Busta.

Com apenas 23 dos 32 jogadores confirmados, a chave ficará completa após a definição dos quatro tenistas vindos do qualifying, quatro convidados, sendo um desses reservado para tenistas da lista A+ da ATP e uma vaga de special exempt - jogadores que não são capazes de aparecer no sorteio de qualificação de um torneio porque ainda estão competindo em evento anterior.