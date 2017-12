Temporada 2018 promete no Ceará

00:00 · 16.12.2017

Com as mais diferentes atividades equinas chegando ao final de temporada, criadores e turfistas começam a projetar planos para a próxima temporada de 2018, que se prenuncia das mais movimentadas, não só no cenário do Jockey Club Cearense, como nas diversas regiões do Estado do Ceará, onde se edificam modernas estruturas para a prática do esporte equestre.

Logo nos três primeiros meses do próximo ano, uma série de eventos estão oficialmente elaborados: em janeiro e fevereiro terá, no Jockey Club Cearense, GPs e Leilões de animais da raça Quarto de Milha, além de uma prova de Três Tambores, na Fazenda Timbaúba - Quixadá. Em março, outra atraente sequência de eventos, com destaque para a criação Quarto de Milha, em Canindé, com a tradicional festa do GP e Leilão Haras Primavera.

Compromisso

Criadores e proprietários de animais da veloz raça Quarto de Milha, juntos e imbuídos de uma sólida proposta de organizar um grande calendário de diferentes atividades equestres, dentre as quais - Corrida (turfe) e Três Tambores. Um dos precursores da criação Quarto de Milha em nosso País, o criador Claudio Rocha, dono da Fazenda Haras Claro tem pré-selecionado e excelente plantel de potros e potrancas para estar em ação na próxima temporada, assim, como outros colegas.

No circuito dos Três Tambores, um forte e aguerrido grupo de criadores, formado por Daniel Barrocas, Alexandre Dourado, Rodrigo de Freitas, Moacir e Uiana Diogenes trabalha diuturnamente, especialmente na confecção de produtivo calendário de disputas, sendo que em fevereiro, na cidade de Quixadá, na Fazenda Timbaúba, vai acontecer uma movimentada programação, com a presença de experientes montadores e animais de alta qualidade. Ainda nestas perspectivas, destacam-se os proprietários de animais Puro Sangue Inglês, como Bosquinho Rios, Eládio Benevides e Giovanni Mági, possuidores de grandes corredores. (Colaborou Paiva Filho)