Tempo apertado

O Alvinegro se apresenta no dia 2 de janeiro de olho na estreia do Estadual no dia 18 ( FOTO: JL ROSA )

A nova comissão técnica do Ceará, que engloba o técnico Gilmar Dal Pozzo, o preparador físico Daniel Azambuja e o fisiologista Giovanni Ramirez, terá um prazo reduzido, de apenas 16 dias entre a reapresentação do clube e primeiro jogo oficial para deixar o elenco na melhor condição e reduzir os riscos.

Isso porque, o clube se apresenta no dia 2 de janeiro para a pré-temporada e já estreia no Campeonato Cearense contra o Maranguape no dia 18, ou seja, terá apenas 16 dias para condicionar os jogadores.

E como o Vovô foi o último clube a atuar em 2016, ao entrar em campo contra o Vasco no dia 26 de novembro no Maracanã pela Série B, a data da apresentação do elenco era a limite, já que são necessários 30 dias de férias para os jogadores.

A situação inviabilizou uma reapresentação ainda em dezembro, como ocorreu nos anos de 2013 e 2015, com os trabalhos iniciando no dia 26 - neste dois anos o clube teve mais de 20 dias de pré-temporada - tornando o ano de 2017 o mais apertado das últimas cinco temporadas.

Este ano, por exemplo, a data de apresentação também foi no dia 2 de janeiro, mas o primeiro jogo oficial aconteceu só no dia 24, deixando 22 dias de preparação, ou seja uma semana a mais que 2017.

E o tempo não foi ainda menor devido a 1ª rodada do Campeonato Cearense, contra o Tiradentes, originalmente marcado para o dia 15, ter sido remanejado para outra data ainda a ser divulgada, para respeitar o período de férias dos jogadores.

Planejamento

Por isso, a comissão técnica planeja reduzir riscos e deixar o grupo na melhor forma possível.

"O período de preparação é realmente curto. Mas nós da comissão técnica estamos elaborando um planejamento que contemple este período e aproveite da melhor forma possível essas sessões de treinamentos", declarou o preparador físico Daniel Azambuja.

"A estratégia principal da comissão técnica é concentrar o elenco nesses 16 dias para que possamos avaliar e deixar o grupo de atletas na melhor condição possível para estrear no dia 18. Dentro dessa estratégia, vamos precisar de todo o staff do Ceará, para traçar o perfil de cada atleta e extrair o máximo de cada um, monitorando o treino de todos, a dieta e a recuperação deles", explicou o fisiologista Giovanni Ramirez.

Já o técnico Gilmar Dal Pozzo destacou que pediu aos jogadores se cuidarem no período de recesso para chegarem em boas condições físicas.

"Seja os atletas contratados e os que permaneceram, terem um cuidado no final do ano, para chegar em uma condição boa para nos ajudar, porque o campeonato começa já no dia 18 e estes atletas precisam chegar bem para que os resultados já aparecerem no início de competição".

Por isso, o treinador fez questão de ressaltar que além da parte física e técnica, o fator mais importante do seu grupo é o comprometimento. "Nossa margem de erro será pequena pela maneira que estamos fazendo futebol, contratando uma equipe muito qualificada, mas que estejam comprometidos", finalizou.

Elenco

O grupo do Ceará para 2017 conta atualmente com 24 jogadores: Éverson, Lauro, Diego, (G); Luiz Otávio, Rafael Pereira, Sandro e Valdo (Z); Éverton Silva, Tiago Cametá e Romário (L); Diones, Piauí, Jackson Caucaia, João Marcos, Matheus Trindade, Raul e Richardson (V); Felipe Menezes e Ricardinho (M); Alex Amado, Lelê, Douglas Baggio, Magno Alves e Rafael Costa (A)..

Mais dois

Para fechar o elenco para o início de temporada, o Ceará ainda deve contratar mais dois jogadores: um lateral-esquerdo e um meia. Os setores ainda necessitam de peças, já que apenas Romário é opção para a lateral-esquerda e Felipe Menezes e Ricardinho - este retornando de cirurgia - são as opções para meia