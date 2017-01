Técnicos analisam a partida

00:00 · 23.01.2017 / atualizado às 00:33

Tendo passado a semana sob forte pressão, porque o time não teve boa atuação nos dois primeiros jogos do Estadual, um empate com o Ferroviário e uma vitória apertada sobre o Guarani/J de Juazeiro, o técnico Hemerson Maria avaliou que o resultado foi importantíssimo para recuperar a auto-estima da torcida e a confiança no grupo.

>Para lavar a alma

>Controle necessário

"O Ceará valorizou muito a nossa vitória, pois eles têm jogadores de muita qualidade do meio para a frente. O Magno Alves, por exemplo, flutua atrás dos volantes, não é aquele centroavante referência, ele sai da área a confunde a marcação. Jogadores como o Lelê, o Baggio, o Richardson e o Felipe Menezes também têm muita qualidade", disse o treinador do Leão.

Gilmar Dal Pozzo

Para o técnico do Ceará, Gilmar Dal Pozzo, o jogo teve dois momentos principais. Um em que sua equipe teve o controle e o domínio do jogo e o segundo, que foi após a expulsão do atacante Lelê "Após a expulsão do Lelê, eu tive que fazer alterações baseadas nesse fato, que alterou o nosso esquema de jogo. Até a expulsão foi um jogo e depois, outro. A bola não estava entrando por dentro, para chegar no Magno Alves. Dal Pozzo disse que seu time, pela maturidade que tem, precisa ter equilíbrio e adiantou que a expulsão de Lelê será tratada internamente.