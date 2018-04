Técnico Unai Emery deixará o PSG

00:00 · 28.04.2018

Com Emery, o PSG venceu duas vezes a Copa da Liga Francesa e uma Copa da França, além do Francês ( FOTO: AFP )

O técnico Unai Emery não vai permanecer no Paris Saint-Germain após o término da temporada 2017/2018 do futebol europeu. Nesta sexta-feira, em entrevista coletiva, o treinador espanhol anunciou a sua saída após o fim do Campeonato Francês, que já foi vencido pelo time, algo que já vinha sendo dado como certo pela imprensa local há algumas semanas.

"Comuniquei aos jogadores a minha saída, agradeço ao presidente Nasser Al-Khelaifi, ao diretor esportivo Antero Henrique, aos torcedores e a todos os jogadores por estas duas temporadas", disse o treinador, em entrevista coletiva.

Embora tenha conduzido o Paris Saint-Germain ao título do Campeonato Francês nesta temporada, em conquista assegurada com várias rodadas de antecedência, o fim da passagem de Emery pelo time parecia certo desde a decepcionante queda nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa para o Real Madrid. Emery estava há dois anos no PSG, tendo chegado ao time francês após passagem pelo Sevilla. Em sua chegada, ele assinou um contrato válido por duas temporadas. O acordo, então, se encerrará ao fim da atual temporada e não será renovado pelo time francês.