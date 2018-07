Técnico confirma o Sport com mudanças

00:00 · 18.07.2018

Em paz com a torcida e tendo um bom desempenho no comando do Sport na Série A, o técnico Claudinei Oliveira revelou, em sua última entrevista coletiva, o time que enfrentará o Ceará. Com 19 pontos e na sétima posição, o time pernambucano quer se manter perto dos primeiros colocados.

Os principais desfalques são o zagueiro Ronaldo Alves e o volante Deivid, ambos suspensos, além do veterano Durval, que se contundiu durante a intertemporada. Com isso, Léo Ortiz acabou ganhando uma posição no esquema defensivo ao lado de Ernando. No meio de campo, o experiente Michel Bastos começará entre os titulares.

"Movimentação é uma característica dos nossos atletas. Marlone já vinha jogando pelo lado esquerdo e o Rafael Marques joga como um segundo atacante. Rogério joga por dentro, joga na direita, joga na esquerda. Michel faz um meia. Então eles têm essa liberdade (de mudar de posição durante o jogo) de acordo com o desgaste de cada um" comentou Claudinei Oliveira.

O treinador falou ainda sobre a medida tomada pela direção do Ceará em tirar o jogo da Arena Castelão e transferi-lo para o PV, onde a torcida costuma pressionar mais os adversários.

"Espero que o gramado do PV esteja em boas condições e que essa mudança do local do jogo seja por conta da pressão da torcida, nem para que se crie um ambiente hostil. Que seja um caldeirão dentro da normalidade"