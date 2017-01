Técnico cobra controle emocional após cartões

00:00 · 31.01.2017

O técnico do Ceará, Gilmar Dal Pozzo, demonstrou alívio por ter conquistado a segunda vitória no Campeonato Cearense, contra o Guarany no domingo, mas o triunfo, no entanto, exigiu grande entrega física dos atletas alvinegros, quando Richardson foi expulso ainda no início da partida.

LEIA MAIS

.Padronização tática acirra titularidade

"Tem que ter esse controle emocional. O Richadson sabia que estava com cartão amarelo. Primeiro temos que olhar os nossos erros", avaliou o treinador.

Na derrota do Alvinegro para o Fortaleza, o atacante Lelê também foi excluído da partida ao levar segunda advertência. Segundo Dal Pozzo, as cobranças estão sendo feitas internamente.

As expulsões, inclusive, foram um dos motivos que zeram o treinador não queimar etapas para elogiar ou criticar o sistema de jogo implantando desde o início da temporada. "Especialmente nesses dois jogos contra o Fortaleza e Guarany não dá para ter uma análise por que tivemos um jogador a menos e foi difícil suportar, então nos próximos jogos a gente tenha mais tranquilidade para fazer uma análise quando a gente acabar com 11 jogadores".

Pelas expulsões, o técnico cogita realizar treinamentos na equipe titular com 10 atletas, para melhor adaptação. "Temos que começar a treinar com 10 jogadores para acostumar".