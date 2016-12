Tatame promissor

00:00 · 24.12.2016 por Irailton Menezes - Repórter

Alunos do Projeto Semear praticam jiu-jítsu sempre às segundas, quartas e sextas, à noite, e ainda aos sábados pela manhã. A iniciativa conta com uma média de 45 praticantes, entre jovens e crianças da comunidade ( Foto: Kléber Gonçalves )

Uma oportunidade que vem mudando a vida de muitos jovens e crianças carentes do bairro Jardim América, em Fortaleza, é o Projeto Semear. Criado há quatro anos e mantido pelos professores Darley Nogueira e Gilmar Carmo, o Semear oferece aulas de jiu-jítsu ao ar livre, na Praça Frei Galvão, em dias alternados (quatro vezes por semana), onde hoje treinam vários alunos.

O projeto é mantido por populares e pela ajuda dos próprios pais dos alunos, que colaboram comprando materiais para a manutenção do tatame. É o caso do produtor Kléber Marcolino, que levou o filho Kléven, de 8 anos, para as aulas desde junho deste ano e já vem notando uma diferença significativa no seu comportamento. "Noto que ele tem mais disciplina, está mais atencioso no colégio e também dentro de casa. Está mais criativo. E tenho certeza que isso se deve ao jiu-jítsu que ele está aprendendo aqui", disse o produtor.

O professor Darley Nogueira, faixa preta - grau 1, explica o objetivo do trabalho voluntário, que hoje atende a 45 alunos, entre jovens e crianças. "Nossa preocupação é, não só, fazer com que eles se apaixonem pela arte marcial, mas também ressocializar aqueles que não tem oportunidade. Tirar esses garotos de caminhos que não valem a pena na vida deles é um dos propósitos do projeto, que também educa através do esporte", considera o mestre.

Focado

É o caso de Pedro Torres (16), que mesmo com a pouca idade, já colhe frutos e faz questão de agradecer pela oportunidade. "Eu estou muito feliz aqui. Antes eu não tinha muito o que fazer e poderia até escolher um caminho errado, mas ainda bem que estou no projeto. Já fui campeão em algumas competições e agradeço muito aos mestres por terem acreditado em mim", diz o jovem, que tem um pensamento bem parecido com o da amiga e também aluna Adria Costa (15).

"Eu sou muito grata a eles por participar do Semear e graças ao projeto a gente vem crescendo na vida. Até no colégio o desempenho melhorou, pois a gente também é cobrado por isso, que é muito importante. Meu sonho é me tornar, lá na frente, uma grande campeã", afirma a garota bastante confiante.

Se depender de professores, o Semear vai longe e seguirá formando atletas e acima de tudo cidadãos, como considera o mestre Gilmar. "Quando eu recebi o convite do Darley não pensei duas vezes e graças a Deus a gente se sente ainda mais motivado quando percebe a dedicação e o empenho de cada aluno aqui do projeto".