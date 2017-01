Talento que foi reconhecido

00:00 · 21.01.2017

O Campeonato Espanhol não é só referência mundial quando o assunto é o futebol de campo. Enquanto muitos jovens brasileiros sonham com o sucesso nos gramados, poucos sabem que na Europa também existe uma opção alternativa e bem remunerada para os amantes de outro futebol, o de salão, o popular futsal.

.'Brazucas' são atraídos pelo futsal espanhol

Bruno Taffy é um dos talentos que o futsal cearense exportou nos últimos anos. Hoje, aos 26 anos, o pivô do Inter Movistar, da Espanha, só encontrou sua estabilidade financeira no esporte ao deixar o País. Com passagens pelos times adultos do Minas-MG e do Santos-SP, o brasileiro teve sua primeira experiência no exterior ao desembarcar no espanhol Llevant Manacor, nas Ilhas Baleares.

Fora do Brasil desde 2012, Taffy diz estar feliz com a carreira e que não tem planos de voltar ao Brasil, pelo menos enquanto tiver contrato com o Inter Movistar. "De momento, não penso em voltar para o Brasil, estou muito feliz na Espanha. Mas não descarto a possibilidade, vai depender do momento. Um dia poderei voltar ao meu País e jogar em um clube grande. Agora, tenho minha vida consolidada aqui. E estou feliz". O cearense tem como companheiros os também brasileiros Daniel, Rafael Rato, Darlan, Humberto e Gadeia, além do português Ricardinho, eleito o melhor jogador do mundo em 2016.

Sonho de garoto

A primeira vez em que Bruno calçou as chuteiras para jogar na escola foi aos seis anos. Aos nove, o aspirante a jogador de futsal começou a disputar campeonatos. Na memória afetiva, o jogador recordou que mantinha o sonho de se profissionalizar e de jogar na Europa, mas primeiramente, tentou seguir carreira no futebol.

O futsal só voltou a ser presente em sua vida, aos 20 anos, quando Bruno redescobriu a paixão pelo esporte. "Sempre fui apaixonado pelo futsal, mas joguei até os 19 no futebol convencional. Aos 20, me dediquei somente ao de quadra. Hoje estou no Inter Movistar. É um clube com muita história e tive sempre o sonho de jogar aqui. Ano passado foi considerado o clube mais importante do mundo. É uma alegria muito grande em estar aqui e estou aproveitando ao máximo a oportunidade", destacou. O time madrilenho é considerado o melhor time do mundo. O clube espanhol, também chamado Interviú, possui nada menos que oito ligas nacionais, sete Copas de Espanha, quatro Copas de Europa e quatro Copas Intercontinentais.

Bruno relatou que a vida sem o futsal se tornaria totalmente vazia. Em 2011, parou de jogar após passagem pelo Santos-SP. Nesse período, começou a faculdade, trabalhou vendendo carro, mas isso não o completava, faltava algo. "Foi difícil ter parado por um tempo. Sentia um vazio. O futsal me deu tudo o que tenho. Sou feliz a cada dia", disse.

Seleção

Perguntado sobre os sonhos, o pivô responde: "Sonho em ter uma grande carreira, ganhar títulos com o clube e com a Seleção. Ser um exemplo para a molecada que está começando no futsal. Vou sempre procurar crescer e fazer coisas bonitas nesse esporte". Bruno Taffy foi recém-convocado para a Seleção, que a partir do dia 23 de janeiro, fará um período de treinamentos em Barcelona, além de um amistoso contra um selecionado da Catalunha. (Com Ideídes Guedes)