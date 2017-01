Talento do Vitória ganha moral no Pici

00:00 · 05.01.2017

Atacante Gabriel Pereira chega como uma posta da atual gestão do Fortaleza, como opção para jogadas de velocidade pelas beiradas do campo ( Foto: JL Rosa )

Ele chegou sem grande alarde de contratação de impacto, até mesmo por sua idade. Mas, aos poucos, o atacante Gabriel Pereira, de 21 anos, revelação das categorias de base do Vitória/BA vem ganhando espaço no Fortaleza. Em dois treinos táticos realizados no Pici, Gabriel Pereira apareceu como titular.

Gabriel Pereira da Silva nasceu em Campo Grande, Mato Grosso e foi revelado numa escolinha de futebol da cidade. Depressa foi levado para as categorias de base do Fluminense, pelo qual disputou a Copa BH e também a Copa São Paulo de Juniores, ficando no clube por mais de um ano. Já fez testes no Corinthians e em outros clubes de São Paulo, até ser enviado para o Vitória da Bahia.

Gabriel fez algumas partidas pelo time principal do Vitória e foi referendado pelo técnico Argel Fucks para vir defender o Fortaleza.

"Não pensei duas vezes quando surgiu a proposta para vir jogar no Fortaleza. Agradeço à confiança da diretoria e ao Argel por ter dado boas referências de mim. Agora é buscar o meu espaço num time de massa como o Fortaleza", disse o jogador.

Concentração parou

Gabriel disse que, por ocasião do jogo do Fortaleza contra o Juventude/RS, ano passado pelas quartas de final da Série C, os jogadores do Vitória que estavam na concentração, acompanharam a partida. "A concentração parou para ver o jogo, a torcida e todos estávamos torcendo para que o Fortaleza subisse para a Série B, mas infelizmente não aconteceu. Agora, estou aqui para colaborar com esse acesso, com as outras competições e fazer história no clube", disse o jogador.

O executivo César Sampaio também elogiou o jogador e agradeceu ao técnico Argel, pelas informações sobre Gabriel Pereira. "Ele possui as características que estamos precisando, de força e velocidade. É um atacante de beirada de campo", disse.

Time base

Para se ter uma ideia, o time que o técnico Hemerson Maria montou ontem à tarde no treino tático, já contou com Gabriel. A equipe foi a seguinte, apesar de muitas mudanças no decorrer do ensaio: Matheus Inácio; Felipe, Heitor, Ligger e Bruninho; Gastón Filgueira, Jéfferson e Rodrigo Andrade; Gabriel Pereira, lúcio Flávio e Juninho Potiguar.

Os novos reforços, os novos reforços, os meias Anderson Uchôa e Cássio Ortega e o volante Vacaria já chegaram no Pici.