Taça do equilíbrio

00:00 · 15.09.2018

Meia Janeudo está apto a voltar aos gramados com a camisa do Ferroviário. O meia-atacante, que foi destaque na Série D, estava de fora devido a uma lesão no joelho. Agora, pode ser novidade contra o Iguatu ( FOTO: JL ROSA )

A Taça Fares Lopes segue o seu curso e entra na quarta rodada desta primeira fase. E a tônica da competição é o equilíbrio entre os participantes. Do grupo único de oito equipes, apenas quatro passam para próxima fase (semifinal). Após a rodada deste fim de semana e segunda-feira, restarão apenas três pela frente.

Os empates têm sobressaído na maioria das partidas, tanto que a competição tem quatro times (Pacajus, Horizonte, Caucaia e Iguatu) ainda invictos, mas curiosamente nenhum deles está na primeira posição.

E o Ferroviário, atual líder, com 6 pontos conquistados, parte para tentar a recuperação no torneio após ter sofrido a sua primeira derrota, contra o Horizonte, na última semana. O desafio é contra o Iguatu, no Estádio Presidente Vargas. A partida acontece neste domingo, às 16h.

O time coral tem apenas um desfalque. Trata-se do atacante Edson Cariús, que está no departamento médico. No entanto, o técnico Marcelo Vilar ganhou mais uma opção na frente. O experiente Isac está regularizado e devidamente disponível para estrear com a camisa coral. Além dele, Janeudo, que se destacou na Série D, também está de volta após se recuperar de lesão no joelho. Pelos lados do Iguatu, a tentativa é de chegar à primeira vitória após três empates seguidos.

"Estava treinando. Há três semanas estou em Fortaleza. Estou apto a jogar. Se o professor optar por mim, já treinei, fiz um coletivo com a equipe. Não senti nada. Estou tranquilo", disse o atacante Isac.

Outros jogos

No mesmo dia e hora (domingo, 16h), o Fortaleza recebe o Caucaia na Arena Castelão. Mais cedo, às 15h30, o Ceará encara o Pacajus fora de casa, no estádio João Ronaldo. Segunda-feira, completam a rodada Horizonte X Floresta, que se enfrentam também no estádio João Ronaldo, em Pacajus. A partida acontece às 15h30.

A Taça Fares Lopes vale muito para os clubes participantes. O vencedor garante vaga na Copa do Brasil 2019 e, consequentemente, terá calendário e retorno financeiro com premiações.