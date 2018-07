Superação coral

00:00 · 14.07.2018 por Irailton Menezes - Repórter

Em visita ao Diário, treinador e jogador seguraram a edição do Jogada sobre o acesso ( FOTO: SAULO ROBERTO )

Foram 12 jogos até alcançar o principal objetivo da temporada: o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. Da estreia coral diante do Cordino, no dia 22 de abril, ao jogo decisivo contra o Campinense, ocorrido na última segunda-feira, o Tubarão da Barra viveu de tudo um pouco, na competição nacional.

Personagens da campanha vitoriosa, o técnico Marcelo Vilar e o atacante Edson Cariús estiveram na redação do Diário do Nordeste e falaram sobre momentos que marcaram a trajetória do acesso. O último deles, a cobrança de pênalti que definiu a classificação do Ferrão, diante do Campinense, não sai da cabeça do artilheiro do Ferrão. "Naquele momento eu cheguei para os meus companheiros e disse que eles poderiam ficar tranquilos, pois eu iria converter a cobrança e classificar nosso time. Estava muito confiante, bati bem, fora do alcance do goleiro deles", disse Edson Cariús.

A tranquilidade do artilheiro do Ferroviário pode ser explicada no trabalho feito pelo técnico Marcelo Vilar nos treinos e nos momentos decisivos. Atento a todos os detalhes, Marcelo enfatiza que o fator psicológico é precioso. "Sempre procuro passar confiança para os meus atletas. Trabalhar a mente é fundamental. E quando você tem um grupo qualificado, como é esse do Ferroviário, facilita do jogador assimilar o que passamos. Eu senti muito foco e muita concentração do grupo".



Em poucas palavras, Vilar relembrou, precisamente, o que o fez aceitar o convite para dirigir o Ferroviário na Série D e chegar ao objetivo do acesso. "Vi que o grupo era bom, que tinha condições de chegar lá (ao acesso) e aceitei o convite. Graças a Deus o trabalho foi coroado", explicou.

O acesso foi conquistado, mas o elenco coral não quer parar por aí, pois na próxima segunda-feira (16) a equipe volta a campo para encarar o São José/RS, pelo jogo de ida da semifinal da Série D. O atacante Edson Cariús reforça o sentimento de seus companheiros. "Chegar à decisão e brigar pelo título é muito importante para nós jogadores e para o clube", finalizou.