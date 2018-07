Suor e muita disputa no crossfit

00:00 · 09.07.2018

Mais de 280 atletas competiram durante dois dias no Ceará Games Open War ( FOTO: DIVULGAÇÃO )

Fortaleza foi palco no último final de semana de um dos principais eventos de crossfit do Ceará. Mais de 280 atletas competiram em três categoria no Ceará Games Open War, organizado pela Ceará Games- Eventos Esportivos.

Com mais de R$8 mil em premiação, a Crossfit Babu foi a grande campeã na categoria RX Masculino. Já na RX Feminino, quem levou o título foi a VDC Team. No intermediário masculino, o melhor colocado foi a Box Dragão do Mar e no intermediário feminino, a conquista foi para o Interior do Estado, com o Box Mirmidoes, de Crateús.

Para a organização do evento, o saldo foi muito positivo e participação dos competidores elevou ainda mais o nível das provas em disputa.

"O evento foi de uma grandiosidade muito satisfatória e dentro da expectativa da organização. Contamos com uma infraestrutura que atendeu a todos os competidores e a repercussão foi um sucesso", avalia Magno Lira, organizador do evento.

Público presente

Um dos destaques do evento foi a grande presença de público nas instalações da Unifanor Wyden (Dunas). Na estrutura do Ceará Games Open War foram 10 raias, 15 judges, DJ, food court e bar.