Suor e Luta no Empate

00:00 · 06.02.2017 por Ivan Bezerra - Repórter

Leandro Lima não teve bom desempenho e foi substituído ( Foto: Renan Morais/GE PI ) Clique para ampliar

Sem repetir a mesma boa atuação do jogo anterior, que foi pelo Campeonato Cearense, o Fortaleza empatou em 1x1 com o Altos/PI, ontem à tarde no Estádio Lindolfo Monteiro, pela segunda rodada da Copa do Nordeste.

O Leão do Pici continua sem vencer na competição. No primeiro jogo, empatou em casa, sem gols com o Bahia. O Tricolor baiano já conta com quatro pontos ganhos nessa primeira fase.

O resultado, em si, não foi bom para os tricolores, que haviam partido na frente no marcador com o atacante Lúcio Flávio, porém, cedendo o empate no segundo tempo.

No próximo compromisso pela Copa do Nordeste, o Fortaleza jogará em casa, no dia 12, às 20 horas no PV, contra o Moto/MA. As chances de classificação para a segunda fase ainda seguem em aberto no Grupo B.

A delegação do Leão segue direto para Sobral, onde enfrenta o Guarany, no Junco, às 21h30 da próxima quarta-feira pelo Campeonato Cearense.

Jogo

Para o Fortaleza, a partida contra o Altos do Piauí valeu basicamente pelo primeiro tempo, quando a produção dos comandados do técnico Hemerson Maria foi melhor. Sua equipe começou o jogo no 3-5-2, com os zagueiros Gabriel Teixeira, Heitor e Ligger, pois o atacante Gabriel Pereira ficou no banco, por conta do desgaste dos jogos.

O time cearense impôs uma forte marcação no meio-campo, conseguindo dificultar a criação de jogadas do adversário e como consequência, passando a encontrar brechas na defesa do Altos.

O Fortaleza teve um pênalti a seu favor logo aos 4 minutos, quando Dos Santos derrubou Lúcio Flávio na área. O próprio Lúcio cobrou o pênalti, aos 5 minutos e marcou 1x0 para o Leão. O jogo seguiu mais ou menos equilibrado na primeira etapa.

No segundo tempo, foi o Altos que foi melhor durante a maior parte do tempo. Aos 8 minutos, em posição duvidosa, Joelson, que acabara de entrar, empatou, de cabeça. O Altos ainda colocou uma bola na trave do Leão.

Campo ruim

O gramado do Estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, está em péssimo estado de conservação e cheio de buracos. Não serve como desculpas para o Fortaleza, porém, o Altos levou vantagem por já treinar no local e estar ambientado com as condições de grama alta. Em alguns pontos, nem grama havia no campo.

Sensação térmica

A temperatura do dia de ontem, na cidade de Teresina no momento do jogo era de 36 graus, mas com sensação térmica de 40 graus ou mais. No banco de suplentes do Fortaleza, foi colocado até um grande ventilador para amenizar os efeitos do clima quente sobre os jogadores, para ouvir a preleção no intervalo de partida.