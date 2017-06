Sucesso longe daqui

00:00 · 08.06.2017 por Vladimir Marques/Ivan Bezerra - Repórteres

Gilmar Dal Pozzo deixou o Ceará em fevereiro após contestarem seu trabalho e ao assumir o Juventude/RS, lidera a Série B após cinco rodadas ( Foto: Divulgação )

A Série B do Campeonato Brasileiro está apenas na 5ª rodada, mas algumas equipes já se destacam na parte de cima da tabela, mesmo não figurando entre as favoritas para o acesso. E três equipes, o líder Juventude, com 11 pontos, o vice-líder Paysandu (10) e o 6º colocado Vila Nova (8) têm em comum treinadores que passaram recentemente pelo futebol cearense (dois deles pelo Fortaleza e um pelo Ceará) mas tiveram seus trabalhos interrompidos pelas diretorias.

Trajetórias

No Juventude, Gilmar Dal Pozzo faz um trabalho surpreendente com o time gaúcho, que tem um orçamento reduzido para o certame. Invicto em 5 partidas e com 11 pontos conquistados, Dal Pozzo iniciou o ano no Ceará com foco total no acesso, mas deixou o clube após 9 partidas e uma eliminação na a 1ª Fase da Copa do Brasil, que culminou em ameaças a ele por parte de torcedores no desembarque da equipe alvinegra.

O treinador celebrou o bom trabalho no Juventude, mas ressalta que o trabalho está só no início: "O Juventude ficou muito tempo fora dos 40 maiores clubes e queremos reafirmar o clube nesse aspecto. Temos que valorizar essa arrancada de campanha com toda convicção. É o início, eu sei, mas o jogo de abertura vale o mesmo que o último lá no final do ano. É passo a passo que vamos atrás dos nossos objetivos", declarou Dal Pozzo.

No Papão, Marcelo Chamusca realiza um trabalho sólido em 2017, já conquistando o campeonato paraense e no ano passado, subiu o Guarani de Campinas para a Série B. Em 2014 e 2015, ele treinou o Fortaleza, mas não conseguiu o acesso para a Série B nas duas oportunidades.

Marcelo Chamusca não conseguiu o acesso na Série C com o Fortaleza, mas subiu o Guarani/SP e já está na vice-liderança da Série B com o Paysandu (Foto: Divulgação)

Ele declarou que carrega no Papão as mesmas convicções de trabalhos anteriores.

"O trabalho é para manter convicção. Eu continuo mantendo as mesmas convicções que há um tempo atrás eu já mantinha. Eu não alterei nada. Continuo com a mesma intensidade de trabalho, a mesma dedicação. Nos preparamos bem. Estamos em um momento bom na competição e temos um grupo experiente que deve assimilar bem essas dificuldades, em busca de uma boa performance e resultado positivo", destacou.

Outro que passou pelo Tricolor de Aço e faz um bom trabalho neste início de Série B é Hemerson Maria. No fim do ano passado, ele foi contratado pelo Fortaleza para a 2ªFase da Série C não tendo sucesso, permaneceu para este ano, mas acabou demitido do Tricolor depois da eliminação na Copa do Brasil para o São Raimundo-PA, em fevereiro.

Hemerson Maria deixou o Tricolor do Pici em fevereiro após duras críticas a seu trabalho, mas já agrada no Vila Nova/GO, hoje em 6º na Série B (Foto: Divulgação)

Hemerson Maria disse que não é surpresa o trabalho que Dal Pozzo e Chamusca vêm fazendo e acrescenta:

"A Série B é uma competição muito difícil, mas estou num terreno que conheço bem. Temos um elenco de qualidade. Sobre o trabalho dos técnicos, eu nunca encontrei uma pressão igual sobre os técnicos como se tem em Fortaleza. O grau de intolerância é um dos maiores do Brasil. Não se dá tempo para desenvolver o trabalho nem estabilidade no cargo necessária para fluir. Eu e o Dal Pozzo tínhamos números que em qualquer outra equipe do Brasil seríamos mantidos, mas no Estado do Ceará, não".