Substitutos ganham 'pontos' com o técnico

00:00 · 12.06.2017 por Vladimir Marques - Repórter

Para superar o Brasil de Pelotas por 3 a 2, no último sábado, fora de casa, pela Série B, o Ceará teve atuações decisivas de duas 'surpresas' no time titular, Rafael Carioca na meia esquerda e Arthur no ataque ( Foto: Carlos Insaurrigada )

Uma das decisões mais complicadas no futebol é um treinador escolher as opções certas em caso de desfalques na equipe titular, já que nem sempre estas escolhas encaixam ou dão certo. Mas no caso do técnico do Ceará, Givanildo Oliveira, as opções que ele escolheu para o jogo do último sábado, na vitória do Vovô de 3 a 2 sobre o Brasil de Pelotas, Rafael Carioca para o meio campo e Arthur para o ataque, foram determinantes para o resultado final da partida.

Além de atuarem bem, Arthur e Rafael Carioca marcaram gols, ajudando o Vovô a conquistar sua terceira vitória na Série B do Brasileiro, alcançar a 6ª colocação com 10 pontos e colar no G4: o Vila Nova/GO, 4º colocado, tem 11 pontos. Ambos só atuaram pelos desfalques que o técnico Givanildo precisou lidar: Rafael Carioca herdou a vaga no meio-campo de Pedro Ken, expulso diante do América/MG a na terça-feira.

Já Arthur ganhou uma chance por duas situações: primeiro, Élton se lesionou diante do Coelho e virou desfalque. Depois, Magno Alves alegou cansaço, ou seja, desgaste físico e pediu a Givanildo para não atuar, como explicou o treinador, em coletiva após a partida.

Decisivos

Assim, ambos iniciaram a partida e foram decisivos. Primeiro, Arthur, aos 15 minutos do 2º tempo, recebeu passe de Cametá e bateu cruzado forte, sem chance para Martini, se emocionando na comemoração.

O técnico Givanildo Oliveira elogiou a atuação dele. "O Wallace podia começar o jogo, o Roberto, jogar dentro da área e eu colocar o Amado. Mas se o Arthur, o Rafinha, treinam, estão no banco, são do Ceará, é porque merecem. Eu como treinador não trabalho com jogador que não vai servir. Eles estão no grupo por isso, porque tem qualidade. Felizmente o Arthur entrou, cumpriu, mesmo que não tivesse feito o gol teria feito uma grande partida, lutando contra aqueles dois zagueirões e o gol veio coroar o que ele fez".

Depois, com o jogo complicado após o empate no time gaúcho em 2 a 2, Rafael Carioca decidiu a partida em um belo chute de longe, aos 44 minutos.

"Estou muito feliz. A gente tem um grupo, não são só 11 jogadores. O grupo é isso, quando um não está aqui, o outro está ali. Deus pode me abençoar com esse gol que deu a vitória ao Ceará. Eu treino finalizações. Minha cabeça estava para finalizar", disse Rafael Carioca.