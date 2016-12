Sub-20 em avaliação para ajudar o profissional

00:00 · 20.12.2016

Seguindo a linha de trabalho do executivo de futebol do clube, César Sampaio, o Fortaleza está utilizando um número considerável de jogadores das categorias de base na pré-temporada. O objetivo é avaliá-los para que o técnico Hemerson Maria possa descobrir algum talento, que possa ser útil nas competições que se aproximam, em 2017.

Levando-se em conta o dia de ontem, havia 17 jogadores no gramado e destes, 9 eram oriundos das divisões de base, de modo especial o Sub-20, cujo treinador é Evandro Forte.

Os atletas ainda não estão agregados, porém, estão passando por uma avaliação da comissão técnica, que ontem comandou um treino com bola, já para lhes conhecer as características.

"É uma grande oportunidade que a gente está tendo, de treinar com os profissionais, para que o técnico possa nos avaliar. Eu estou aqui para ajudar, vim para isso", disse o lateral-esquerdo Paulo Henrique, de apenas 17 anos, que veio do Resende, do Rio de Janeiro. O atleta de 1:86m e com bom senso de colocação na posição, chamou a atenção de César Sampaio, que o requisitou para treinar junto dos profissionais. Hoje, chegam o meia Rodrigo Andrade e o lateral e volante Gastón Filgueira, que será apresentado às 11 h.