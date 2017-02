Sparta veio para entregar faixas ao Fortaleza

00:00 · 04.02.2017

Como jogo de comemoração pela conquista da Copa Norte-Nordeste de 70, Fortaleza e Sparta Praga se enfrentaram em amistoso no Estádio Presidente Vargas, no dia 1º de fevereiro de 1971. As atenções para a partida eram enormes, principalmente por causa da maior contratação do Fortaleza: o meia Rubem Salim, do Porto/POR. Embora valorizado, a vontade de vir jogar no campeão do Nordestão era maior, e atleta estava disposto a reduzir o salário.

>Memória esquecida

Leão se impõe

O jornal Correio do Ceará enfatizou a importância do duelo e divulgava a cota que cada jogador do Leão do Pici ganharia após a partida contra o Sparta: 10 mil cruzeiros livres. Pelo lado europeu, os atacantes Jarabinsky e Jurkanin, que estariam quatro anos depois na Copa de 1974 com a Tchecoslováquia, eram as apostas para manter a invencibilidade do Sparta no Nordeste.

Na vitória de 2 a 0 do Fortaleza sobre os tchecos, Mimi e Zé Branco foram os autores dos gols, o segundo uma pintura, após de Erandy. "O ataque do Fortaleza com Erandy, Mimi e Zé Branco tinha muita qualidade e desenvoltura. Erandy era um jogador clássico, um maestro, com muita visão de jogo, de arte e finalização. Foi um dos maiores que vi", destaca Tom Barros. (Com Ideídes Guedes).