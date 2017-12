Sorteio de grupos gera expectativa

00:00 · 20.12.2017

O sorteio dos grupos da Copa Libertadores 2018 acontece na noite desta quarta-feira, 20, no centro de convenções da Conmebol, em Luque, no Paraguai.

Os times estão separados em quatro potes de acordo com o ranking da Conmebol, definido através dos seguintes critérios: o desempenho do time na Libertadores nos últimos dez anos, um coeficiente histórico baseado em todas as participações do time na competição sul-americana e a performance da equipe nas últimas dez edições dos campeonatos locais.

No total, são oito brasileiros na Libertadores do próximo ano: Grêmio (atual campeão), Corinthians, Palmeiras, Santos e Flamengo, classificados pela colocação no Campeonato Brasileiro; Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil; e Vasco e Chapecoense, classificados pelo campeonato nacional, mas que irão disputar a fase inicial.

Potes

Quatro clubes brasileiros serão cabeças-de-chave e estão no pote 1 da competição: Grêmio, Corinthians, Santos e Cruzeiro. O Palmeiras está no pote 2 enquanto o Flamengo está no pote 3. Os outros dois times brasileiros jogarão a segunda fase preliminar, onde o Vasco está no pote 1 e a Chapecoense no pote 2.