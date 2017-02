Solidez na zaga

00:00 · 07.02.2017 por Samuel Quintela - Repórter

A temporada pode não ter começado do jeito que o torcedor esperava. Vaias marcaram o final de jogos em que o Leão não apresentou o melhor dos desempenhos. No entanto, o time de Hemerson Maria tem um ponto positivo em relação à temporada passada.

Em 2017, a média de gols sofridos pelo Tricolor do Pici é quase a metade da acumulada no ano passado. Nos sete primeiros jogos, a defesa do Fortaleza foi vazada apenas quatro vezes, o que representa 0,57 gols por partida. Em 2016, foram 54 jogos e 53 tentos cedidos aos adversários, o que representa uma de média de 0,98 gols.

Esse retrospecto, revela o técnico Hemerson Maria, é fruto de um esforço que visa os bons resultados em competições que ainda estão por vir, como a luta pelo acesso na Série C, além da busca por regularidade no Estadual, onde o Leão busca o tricampeonato, e na Copa do Nordeste.

"Toda grande equipe precisa ser consistente defensivamente. Geralmente, os times que têm a defesa menos vazada conseguem ter êxito nas competições que disputam. O Fortaleza pretende ser uma equipe equilibrada, forte defensivamente, mas sem abdicar do jogo ofensivo", disse o comandante tricolor.

Nas duas últimas edições da Série C, o time com a melhor defesa durante a fase de grupos conseguiu o acesso. Em 2015, o Vila Nova, com 13 gols sofridos, terminou em terceiro do Grupo A e superou a Portuguesa na segunda fase, garantindo a vaga. E em 2016 foi a vez do Boa Esporte, que cedeu apenas dez tentos durante a primeira fase da "Teiceirona", superando o Botafogo da Paraíba para ir à Série B.

Foco na defesa

No entanto, o time de Hemerson Maria ainda precisa evoluir em outros aspectos. Se a defesa apresenta números melhores do que aos do ano passado, o ataque, pelo menos neste começo de temporada, registra uma média de gols inferior ao time de Marquinhos Santos. Em 2016, o Fortaleza balançou as redes 88 vezes em 54 jogos, o que representa uma média de 1,63 gols por partida. Neste ano, o Leão do Pici acumula o total de 1,29 gols por jogo. Foram nove tentos. Mas segundo o treinador, o trabalho deve evoluir ao longo da temporada. O Fortaleza volta a jogar nesta quarta, às 21h30, contra o Guarany, em Sobral. Pelo Nordestão, o Leão encara o Moto/MA, no próximo dia 12, às 19h (horário local), no Castelão.

Saiba mais

Adaptação tática

Sem poder contar com o meia Rodrigo Andrade, na última partida, contra o Altos/PI, pela Copa do Nordeste, o técnico Hemerson Maria escalou o Fortaleza com cinco homens na zaga.

Aproveitamento

Com apenas sete jogos disputados, o Leão do Pici venceu três dos sete jogos que disputou, ou 43% do total. Em 2016, foram 28 triunfos em 54 jogos, o que representa 52% de aproveitamento.